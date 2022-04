Hay que vivirlo para contarlo, comentarlo y analizarlo. Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez defendió los colores de Universitario, Sport Boys, Alianza Lima, Deportivo Municipal y clubes del extranjero. Conoció la fama que llegó acompañada de chicas lindas, algunas mediáticas y otras que las hizo conocidas. También cayó en el infierno de un ‘ampay’ y supo de la presión de salir a la calle y ser señalado por el dedo acusador de la gente. Un hombre que entiende lo que están viviendo A ldo Miyashiro y Óscar del Portal, dos personajes de nuestra televisión que pasan horas muy complicadas.

TE VA A INTERESAR: TRIUNFAZO PERUANO: CLAUDIO PUELLES SOMETIÓ A CLAY GUIDA EN EL UFC

Alfonso, ¿un ‘ampay’ te cambia la vida?

Es vergonzoso, traumático.

¿Por qué?

Sientes que todos te miran y se burlan de ti.

¿Recuerdas alguno?

Una vez una amiga me llama para avisarme: ‘Vas a salir en Magaly’.

¿Qué hiciste?

Estaba en mi carro y me fui a un grifo para comprar algo para los nervios.

¿Y allí lo viste?

Entré y todos pegados al televisor del local. Me paré junto a ellos.

¿Cómo reaccionaron?

Se reían.

EL TEMOR DE PUCHUNGO

¿Cuál era tu temor?

Es que salía en un callejón, sin polo, tomando cerveza y echando la espuma al piso. Menos mal no era nada grave.

¿El segundo?

Me habían captado saliendo de la mano con una chica.

¿Quién era?

Yo estaba con pareja y sudaba frío, sentía que iba a perder.

¿Habías hecho travesuras?

A veces dices que vas a un sitio y te quitas a otro. O aseguras que no irás a una invitación y sí llegas al lugar.

¿Cómo querías descartarte con tu novia?

Le propuse ir al cine o cenar en un lugar bonito.

'Puchungo' consideró que un ampay es 'carne' para los partidores. (Foto: José Rojas / @gec)

¿Aceptó?

No, quería ver las imágenes conmigo. Ya me había enmarrocado al sofá y, caballero, a esperar.

¿Y tú querías estar lejos?

Si no hay pruebas contundentes mueres negado hasta Fiscalía y si hay que agachar la cabeza, prefieres que sea de lejos, por celular.

¿Cómo se sufren esos instantes?

Le prometía a Dios que si la libraba, nunca más me iba a portar mal. Que me perdone por cómo le he mentido.

¿Y el desenlace?

Antes de que Magaly lance el informe, llegaban mensajes a su teléfono.

¿Qué decían?

‘Te advertí’, ‘te dije’.

¿Alguien más escribía?

Un ‘ampay’ es carne para los ‘partidores’.

¿Por qué?

Al toque escriben o timbran y este es su floro: ‘Alfonso es mi amigo, lo quiero mucho, pero eso no se hace’. La buscan para darle un abrazo. Son unos c… su m…

¿Y postescándalo?

Quieres que nadie te conozca, irte a radicar a Dubái. Debes rodearte de tus causas.

A 'Puchungo' le pareció mal que mucha gente se burle de lo sucedido con Aldo Miyashiro. (Foto: José Rojas / @gec)

EL CASO ALDO MIYASHIRO

Después de lo de Aldo Miyashiro, algunos lo acusan de ‘tramposo monse’.

Esos hablan porque tienen boca. Todos tenemos cinco segundos de demencia. Al que le toca perder, le sucede.

Muchos le han dado duro al ‘Chino’.

Cuando no es tuyo el ‘video’, te cag... de risa.

¿Te pronunciaste sobre él en tus redes?

Me parece mal que mucha gente haga burla de lo que le sucedió, porque no son ejemplo de nada.

Entiendo que es un respaldo.

Primero, no soy su amigo, ni de Óscar del Portal. Segundo, creo que tienen bastante castigo con haber perdido a sus familias.

¿Y Magaly?

No la culpo de nada. Está haciendo su chamba: Si le das caramelito, lo tiene que disfrutar.

¿Las redes son el diablo?

Lo otro también es que si pongo una foto de mi pareja declarando amor eterno y luego te ven con otra, te dan con todo.

Después de salir en programas de farándula, ¿quién te jalaba las orejas?

Mi papá no tanto, pero mi mamá no me hablaba y eso para mí eran como 100 cachetadas seguidas.

Eso era peor que un golpe.

Siempre los saludé con un beso a ambos y que mi viejita me trate con indiferencia, me traía abajo.

Que tus respuestas sirvan y llamen a la reflexión.

Que públicamente salgan a la luz temas como estos, hacen que cambie tu vida y todo se haga muy jodido.

Un gran abrazo.

Otro para ustedes y sus lectores.

No dicta clases de moral, tampoco pretende ser imagen. Tiene claro a dónde va, porque sabe de dónde viene. Quizá su pensamiento y filosofía de vida partan de una sentencia del poeta francés Jean-Baptiste Racine: ‘Para creerse infiel es preciso creerse amado’.

MÁS INFORMACIÓN:

‘