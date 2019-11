Puma Carranza: Estas son las divertidas frases que aprendió en su primera clase de inglés | VIDEO 

José Luis Carranza ha causado sorpresa en todos los hinchas de Universitario y todos los fanáticos de la pelotita quienes hoy lo ven lejos de las canchas y con mucho entusiasmo de regresar a las aulas para estudiar inglés y poder llevar a sus nietos a Disney world.



El 'Puma' entrenador de las divisiones menores de Universitario, pidió a su profesor de turno aprender a pronunciar su icónica frase 'La U es la U'. "Nunca es tarde para aprender, me estoy preparando para poder ir a Disney...", cuenta el carismático ídolo crema



"​What's your name..." (Cuál es tu nombre) le pregunta el profesor al Puma Carranza y luego lo invita a pasar al frente y escribir en la pizarra su nombre y apellido completo. El entusiasmos del ex jugador merengue fue aplaudido por sus compañeros.

Puma Carranza vuelve a las aulas para aprender inglés

Luego de recibir la bienvenida del profesor a sus nuevas clases de inglés el Puma Carranza se animó a dirigirse a sus compañeros de carpeta para enseñarles su popular baile de la 'Malagua', como una forma de agradecerles su paciencia.