No perdonó el tropiezo. Mario Alberto Kempes, una leyenda de la Selección Argentina analizó el primer duelo del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y criticó algunos detalles sobre la derrota de la ante Arabia Saudita, además de señalar que el equipo rioplatense complicó sus propias chances de avanzar hacia los octavos de final.

“ Fue un partido que se complicó porque Argentina no encontró el espacio, no encontró el momento. No tuvo un buen partido. Arabia Saudita jugó tal y como uno preveía y bueno, le ganó la partida ”, explicó muy político Kempes en una conexión con Radio 95.1 Pulso.

Luego, elevó un poco la temperatura de sus comentarios y cuestionó que “No supieron leer el partido, no supieron estar a la altura de las circunstancias. No sé si será que los 36 partidos invictos influyeron, per o nunca se había jugado ante una selección dentro de las 20 clasificadas y la selección de Arabia Saudita evidenció cómo enfrentar a Argentina, con fuerza, presión, no dejándolo jugar ”, expresó.

Mario Kempes critica derrota de Argentina ante Arabia (@mario.kempes78)

También apuntó el cañón hacía Lionel Messi sin mencionar su nombre. “ No aparecieron las grandes figuras de Argentina. Y eso hizo que se inclinara la balanza para el lado de Arabia Saudita . Yo creo que en la precipitación se desarmó la mitad de la cancha, sitio donde vos tenés mayor poder. Pero las imprecisiones y los dos goles que le hacen en menos de diez minutos aflojaron los planes y bueno, la desesperación te puede hacer equivocar ”, señaló.

Mario Kempes: “Los partidos no se ganan antes de jugarlos”

CCuando todo hacía indicar que la leyenda calmaría las aguas, las agitó. “ Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos. Yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos, y lo pagó . Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero. Ya se han dado cuenta que por no jugar con selecciones potentes de Europa, pasan estas cosas ”, reclamó.

El campeón del mundo en 1978 no excluyó a ningún jugador de esta responsabilidad. “ Acá se meten a todos en la misma bolsa, yo creo que Argentina sobró al rival y parecía que era un partido un poco más fácil de lo que se vio. Esto sigue y sirve para que Argentina vuelva a ser Argentina, con otro temperamento, con otra ambición y con más tranquilidad” , apuntó.

Mario Kempes apuntó al orden como una herramienta para recomponer al equipo y frenar la ansiedad ante el ‘Fuera de juego semiautomático’. “En el primer tiempo, tampoco que jugó de maravillas. El soltar la pelota un poquito más rápido y el delantero que corría más rápido que la pelota. Se cayó tres veces