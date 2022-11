Martín Liberman es uno de los periodistas más críticos de la estrella de su selección, Lionel Messi; sin embargo en esta ocasión arremetió contra un medio de comunicación mexicano por ‘desaparecer’ a ‘La Pulga’ del encuentro ante Arabia Saudita, mediante un editor de fotos.

TE VA A INTERESAR: ALEMANIA EMPATÓ 1-1 CON ESPAÑA Y SIGUE CON VIDA EN QATAR 2022

En esta ocasión, el argentino se dirigió a la cuenta en Twitter de TNT Sports México por la peculiar imagen de la camiseta de Lional Messi flotando en el aire contra Arabia Saudita, al mismo estilo del ‘hombre invisible’.

“Es un papelón que la cuenta oficial de un canal prestigioso se preste a esta descalificación. Los CM se pasan a veces. Irresponsabilidad total. Los partidos aquí en Qatar, tienen 100′. Podrían haber esperado al final? Jajaja.”, escribió.

Martín Liberman realizó esta publicación horas después del triunfo de la selección argentina sobre México 2-0, el mismo que dejó en carrera a la albiceleste y puso al borde de la eliminación al cuadro azteca.

PACO BAZÁN AMENAZA A MARTÍN LIBERMAN

Hace unos meses, el conductor de El Deportivo le lanzó una advertencia al periodista Martín Liberman. “Me compro un pasaje, voy y le meto tres cachetadas, de forma figurativa. En el argumento no me gana pues, a mí no me gana. Se paseó con los de Movistar, pero a mí no me gana, lo aterrizo en una al neófito ese”, manifestó.

Recordemos que toda esta situación se generó porque Paco defendió a Carlos Zambrano de las críticas de Martín Liberman, quien lo consideró como un ‘muchacho con pinta de modelo’.

MÁS INFORMACIÓN: