Lionel Messi, con 35 años, tiene 789 goles oficiales. Y quiere más. Ante Australia hizo uno de los mejores partidos que se le haya visto. Como dice el periodista Juan Pablo Varsky: “Messi es la rutina de lo extraordinario”. La aguanta, anota, la pica, te hace un túnel, te hace famoso, da un pase entre cuatro jugadores. Te cambia la ecuación, te abre un partido… Es un rexu… como se diría en el barrio. Con su genialidad, Argentina ya está entre los 8 mejores del Mundial de Qatar 2022. Han pasado mil partidos y Messi sigue jugando igual. Mil batallas que parecen no mermar el rendimiento del mejor jugador de la historia.

Como ante Arabia Saudita y México, Messi volvió a abrir un partido para hacerlo accesible





LOS ACIERTOS DE SCALONI

‘Leo’ está feliz. Se le nota. Después de la presión que se vivió, tras la derrota en el debut con Arabia Saudita, él y Argentina han recobrado la confianza. Y todo ello, nace desde el banco. El técnico Lionel Scaloni está acertando en las alineaciones, los planteamientos y replanteamientos dentro de un encuentro. Lo hace porque tiene asistentes que le hablan, lo aconsejan, sugieren. Pablo Aymar y Roberto Ayala no son unos ‘conversa por gusto’.

Lionel Scaloni le ha dado confianza a Messi y lo deja libre en la cancha

Scaloni tiene un menú distinto para cada rival, porque tiene en su plantel jugadores para cada estilo. Cuenta con un Julián Álvarez para que mueva las defensas. Un delantero rápido y que choca como Lautaro Martínez. Una volante con buen pie, que es su mejor defensa y cuando al DT le preguntan. ¿Por qué no reemplaza a Messi?, él contesta: “Si no me lo pide, no sale”.

Le ha dado confianza al ‘10′. Lo conoce, sabe cómo hablarle, cuando dejarlo solo. Por algo jugaron juntos en Alemania 2006, el primer Mundial de Messi. Él llevaba la ‘19′ y el actual entrenador la ‘13′. Se vienen partidos más exigentes y Scaloni deberá saber rodear a Messi. Para dejarlo libre y que desequilibre y para protegerlo y que no lo lesionen.

SE VIENE PAÍSES MESSI

Se le viene Países Bajos. Tiene tiempo para replantear algunas cosas. Argentina no puede complicarse sola. Ante Australia pasó de estar cerca al 4-0 y pudo terminar en 2-2. Al final el 2-1 le bastó para clasificar. Lo tenía controlado y terminó complicándose. Cuando sale Acuña y entra Tagliafico, la ‘Albiceleste’ se descompensa por esa banda. El ‘Papu’ Gómez quiso ser como Di maría, pegado a la banda, pero no es el ‘Fideo’. Y Rodrigo de Paul parece que le pidió tregua a su novia ‘La Tini’, porque se echó a jugar, presionó y ahora sí suma en el equipo y no juega por ser el ‘ahijado’ de Scaloni.

Los detalles van a marcar la diferencia en estas instancias finales. Hasta ahora, Argentina ha salido como favorita a un partido y con la presión de ganar. Ante Países Bajos será diferente. Un choque de dos grandes. Messi y compañía se quitarán un peso de encima. Se han enfrentado cinco veces en Mundiales con un solo triunfo albiceleste: la final de la Copa del Mundo 1978. La diferencia la puede marcar Messi, quien no se ha puesto el equipo al hombro, se lo ha puesto en el brazalete. Como capitán, como líder, como genio…