América y Real Madrid estarán frente a frente este martes 26 de julio en el estadio Oracle Park de la ciudad de San Francisco, California, por la gira de amistoso del Soccer Champions Tour 2022. La transmisión oficial del juego de Las Águilas estará a cargo de la señal de TUDN (Izzi, SKY, Star, Totalplay y Megacable) y los servicios streaming de ViX, Blue To Go Video Everywhere, TUDN App y Blim TV.

En Estados Unidos, el partido Club América-Real Madrid será televisado por los canales de FOX Deportes, FOX Sports 1, TUDN USA, Univisión y FOX Sports 2. Asimismo, podrás ver el juego por Internet vía streaming por TUDN App, Univisión Now, FOXsports.com, FOX Sports App y TUDN.com.

Desde España se podrá seguir el duelo entre Real Madrid y América por los diales TVE La 1 y Esport3 (Catalunya) disponibles en Movistar+ y Orange TV. Por live stream en RTVE Play, RTVE.es y fuboTV.

En países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia y Venezuela se verá por DirecTV Sports, la web directvsports.com y la app DirecTV Go, disponibles para a Android y iOs.

¿Qué canal transmite partido América vs. Real Madrid?