Barcelona vs Intercity EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este miércoles 4 de enero por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio José Rico Pérez. La transmisión estará a cargo de DirecTV y el minuto a minuto lo podrás encontrar a través de trome.pe

Barcelona vs Intercity: cómo llega al partido de Copa del Rey

FC Barcelona hace su debut en la Copa del Rey luego de perder la oportunidad de mantener la punta en solitario de LaLiga. Tras el receso por el Mundial, los ‘culé’ igualaron 1-1 con el Espanyol y ahora son punteros pero igualados en puntos con el Real Madrid.

Por su parte, Intercity de la tercera división española, llegan a esta instancia luego de superar 1-0 al Atlético Cirbonero y 2-0 al Mirandés.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Intercity en vivo, en Copa del Rey?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

¿Que canales transmiten el Barcelona vs Intercity en vivo por Copa del Rey?

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos: ESPN+

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el Barcelona vs Intercity en Copa del Rey?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile pueden vivir toda la emoción del Barcelona vs Intercity EN VIVO a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Barcelona vs Intercity: alineaciones posibles

Barcelona: Iñaki Peña; Bellerín, Araujo, Eric Garcia, Balde; Kessié, Pablo Torre, Frenkie de Jong; Dembélé, Ansu Fati y Ferran.

Intercity: Gaizka Campos; Guillem Jaime, Álvaro Pérez, Vadik Murria, Cristo; Miguel Marí, Soldevilla, Xemi Fernández; Pol Roigé, Cristian Herrera y Etxaniz.

Barcelona vs Intercity: así pagan las casas de apuestas

Betsson: Barcelona (1,09), empate (9,00), Intercity (29,00)

Te Apuesto: Barcelona (1,08), empate (7,70), Intercity (22,92)

Olimpo: Barcelona (1,10), empate (9,00), Intercity (23,00)

Doradobet: Barcelona (1,07), empate (7,50), Intercity (21,00)

Inkabet: Barcelona (1,10), empate (9,50), Intercity (30,00)