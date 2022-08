Barcelona vs. Manchester City EN VIVO sigue el juego amistoso, este miércoles 24 de agosto desde las 2:30 p.m. (hora peruana y mexicana) y 9:30 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Barça TV+, DirecTV Sports, Blue To Go Video Everywhere, City+(City Plus) y Sky HD. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la actividad oficial ya comenzada en sus respectivas ligas, Barcelona y Manchester City se verán las caras en un encuentro de carácter amistoso, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juegan el Barcelona vs. Manchester City en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Barcelona vs. Manchester City?

El Barcelona vs. Manchester City será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou y será transmitido en México, por Blue To Go Video Everywhere, City+ y Sky HD. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports y City+; mientras que en España y Estados Unidos, vía City+.

Barcelona vs. Manchester City: así llegan los equipos

La iniciativa de Juan Carlos Unzué, exjugador de Barcelona, quien fue diagnosticado con ELA en junio del 2020, hizo posible que Barcelona y Manchester City se vean las caras. “No veo el partido como algo personal. Es un trabajo en equipo y se verán beneficiados los afectados de ELA”, aseguró el exguardameta de los culés.

En la cancha de Barcelona, se verá el reencuentro entre dos viejos conocidos como son Xavi Hernández y Pep Guardiola. El primero fue dirigido por el actual DT de los ‘Citizens’ durante varios años y fue pieza clave para la obtención de varios títulos.

En lo que respecta al presente de Barcelona, se puede decir que viene de golear 4-1 a Real Sociedad, por LaLiga, con goles de Robert Lewandowski (2), Ousmane Dembélé y Ansu Fati.

Por otro lado, Manchester City se salvó de la derrota ante Newcastle United en su reciente presentación en la Premier League. El conjunto celeste llegó a estar 3-1 abajo en el marcador y logró empatarlo, gracias a las anotaciones de Erling Haaland y Bernardo Silva.

Barcelona vs. Manchester City: historial de enfrentamientos

Manchester City 3-1 Barcelona | 2016 | Champions League

Barcelona 4-0 Manchester City | 2016 | Champions League

Barcelona 1-0 Manchester City | 2015 | Champions League

Manchester City 1-2 Barcelona | 2015 | Champions League

Barcelona 2-1 Manchester City | 2014 | Champions League

Manchester City 0-2 Barcelona | 2014 | Champions League

Barcelona 0-1 Manchester City | 2009 | Amistoso

Barcelona vs. Manchester City: probables alineaciones

Barcelona: Iñaki Peña, Eric García, Gerard Piqué, Jordi Alba, Franck Kessié, Gavi, Sergi Roberto, Ferran Torres, Miralem Pjanic, Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite. DT: Xavi Hernández.

Manchester City: Stefan Ortega, Sergio Gómez, John Stones, Ruben Dias, Rico Lewis, Cole Palmer, Kalvin Phillips, Jack Grealish, Phil Foden, Julián Álvarez y Riyad Mahrez. DT: Pep Guardiola.

¿Dónde se juega el Barcelona vs. Manchester City?