Suiza vs. Camerún EN VIVO vía Directv Sports ONLINE chocan este este jueves 24 de noviembre desde las 5:00 a. m. (hora peruana) por el Grupo G del Mundial Qatar 2022. El partido también será transmitido por Claro Sports, Directv GO y Fox Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Al Janoub Stadium de Al Wakrah y el árbitro argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia. Recordemos que el Grupo G es completado por Brasil y Serbia, que también medirán fuerzas este jueves (2:00 p. m. hora peruana).

¿Qué canales transmiten el partido Suiza vs. Camerún en vivo?

Argentina: Claro Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, DeporTV, Televisión Pública

Bolivia: Claro Sports, Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, SporTV, GloboEsporte.com, Canais Globo

Chile: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile, Claro Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, Claro Sports

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, CNT Play, Claro Sports, DIRECTV Sports App

Internacional: FIFA+

México: Claro Sports, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, VIX+

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, Claro Sports

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App, Claro Sports

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, Fox Sports 1, UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, FOX Sports App, Foxsports.com, Sling

Uruguay: DIRECTV Sports App, NS Eventos 1, DIRECTV Sports Uruguay, Antel TV, MCGo Live, Claro Sports, Montecable HD 1, TCC

Venezuela: DIRECTV Sports App, Claro Sports, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Suiza vs. Camerún en vivo en Mundial Qatar 2022?

Estados Unidos – 2.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 4.00 a. m.

Estados Unidos – 4.00 a. m. hora de Texas

Perú – 5.00 a. m.

Ecuador – 5.00 a. m.

Colombia – 5.00 a. m.

Estados Unidos – 5.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 6.00 a. m.

Venezuela – 6.00 a. m.

Paraguay – 7.00 a. m.

Uruguay – 7.00 a. m.

Argentina – 7.00 a. m.

Chile – 7.00 a. m.

Brasil – 7.00 a. m.

Inglaterra - 11.00 a. m.

España – 11.00 a. m.

Italia – 11.00 a. m.

El nivel de la selección de Suiza ha ido en crecimiento en los últimos años, lo cual se vio reflejado en las Eliminatorias en Europa. La escuadra dirigida por el entrenador Murat Yakin terminó como líder de su zona, sin conocer la derrota: cosechó cinco triunfos y tres empates.

Aquel brillante rendimiento sirvió para dejar a Italia en el segundo lugar, que luego acabó quedando eliminada en el repechaje. A lo largo del proceso clasificatorio, el combinado suizo tuvo como principal figura a Breel Embolo, quien registró tres goles y tres asistencias.

Después, en la UEFA Nations League, el delantero consiguió dos celebraciones más, convirtiéndose en la principal referencia de ataque de Suiza. De la misma forma, el equipo tiene a jugadores claves en todas sus líneas: el portero Yann Sommer, el central Fabian Schar, el mediocampista Granit Xhaka y el volante Xherdan Shaqiri.

Por su parte, la selección de Camerún volvió a una Copa del Mundo, tras ausentarse de Rusia 2018. El representativo africano selló su clasificación de manera agónica, con el gol de Karl Toko Ekambi, su principal figura, en el último minuto de la prórroga frente a Argelia.

Los ‘Leones indomables’ tienen un importante poderío ofensivo, el cual pretenden aprovechar para tener un papel protagónico en Qatar 2022. En ese sentido, Eric Maxim Choupo-Moting, del Bayern Munich; y Vincent Aboubakar, ahora en Al-Nassr de Arabia Saudita, resaltan en la lista conformada por el DT Rigobert Song.

Y una de las novedades en la convocatoria camerunesa es Bryan Mbeumo, el talentoso delantero del Brentford de la Premier League inglesa. A sus 23 años, el futbolista renunció a Francia (su país de origen, que defendió en categorías inferiores), logró cambiar de nacionalidad este 2022 y, tras jugar tres amistosos, hará su debut oficial en el Mundial.

Posibles alineaciones del Suiza vs. Camerún

Suiza: Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas y Embolo.

Camerún: Onana; Fai, Cartelletto, Nkoulou, Ebosse; Hongla; Mbeumo, Ntcham, Anguissa, Toko-Ekambi y Choupo-Moting.

