El mediocampista checo del Getafe, Jakub Jankto, anunció su homosexualidad, convirtiéndose en el primer futbolista de LaLiga española en hacerlo.

El internacional de 27 años, actualmente cedido al Sparta Praga en su país, publicó un video en sus redes sociales declarando su orientación sexual.

“Tengo un trabajo y he estado haciéndolo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión”, afirmó Jankto en declaraciones recogidas por AFP.

“Como todo el mundo, yo también quiero hacer mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor”, añadió.

“Soy homosexual y no quiero esconderme más”, explicó.

¿QUIÉN ES JAKUB JANKTO, EL FUTBOLISTA CHECO QUE SE DECLARÓ HOMOSEXUAL?

Jakub Jankto es un jugador nacido en Praga el 19 de enero de 1996. Muy joven destacó en el Slavia Praga de su país y se marchó al Udinese de Italia, que terminó cediéndolo al Áscoli, donde debutó y marcó su primer gol en 2015.

Es internacional con la selección de República Checa desde 2017 y jugó la Eurocopa de 2020, tras haber pasado por los combinados menores Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 21.

Jankto volvió al Udinese tras su préstamo y luego se marchó a la Sampdoria, club en el que se consolidó hasta que se marchó al Getafe de España.

Jakub Jankto jugando para República Checa en la Eurocopa 2020 (Foto: AFP)

¿CÓMO APOYÓ SU CLUB, SPARTA PRAGA, A JAKUB JANKTO EN SU DECLARACIÓN?

El Sparta Praga señaló que Jankto informó previamente al club checo y a sus compañeros sobre su orientación sexual.

“Jakub Jankto habló abiertamente sobre su orientación sexual con la dirección del club, técnico y compañeros, hace tiempo”, indicó el club en Twitter.

“El resto concierne a su vida personal. No más comentarios. No más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa”, explicó.

El Getafe ofreció también su apoyo a Jankto tras la noticia.

“Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto”, escribió el club madrileño en Twitter.

¿QUÉ OTROS FUTBOLISTAS PROFESIONALES SE HAN DECLARADO GAYS?

Pocos futbolistas profesionales se han declarado gays, y Jankto lo ha hecho después de que el defensa australiano Josh Cavallo y el delantero inglés Jake Daniels lo hicieran antes, reporta AFP.

Cavallo, del Adelaide United, se declaró gay en octubre de 2021 y Daniels, Blackpool, lo hizo en mayo de 2022.

El inglés Justin Fashanu fue el primer futbolista profesional en declararse gay en 1990, suicidándose después en 1998 a la edad de 37 años.