Su cuerpo le envió un nuevo mensaje. Rafael Nadal, se despidió del Open de Australia con una derrota ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4 y 7-5) en medio de un problema muscular en la cadera, que provocó la tristeza de sus seguidore y las lágrimas de su esposa en el Rod Laver Arena.

El español no podrá defender el título del Grand Slam y también perdería posiciones en el ranking ATP cayendo hasta el hasta el sexto lugar. Sería esta la octava ocasión en la que se marcha de sin alcanzar la tercera ronda en una gran competencia.

Todavía no se sabe con exactitud la lesión que dejó Rafael Nadal fuera de carrera y muchos se preguntan ya si podrá participar del Open 250 de Doha (20 al 26 de febrero) o del 500 de Dubái (27 de febrero al 4 de marzo).

¿Rafael Nadal podrá jugar el Roland Garros?

Asimismo, la leyenda tenía ya programado un partido de exhibición contra Carlos Alcaraz en Las Vegas en la previa de su participación en el Masters 1000 de Indian Wells.

La prioridad para a Rafael nadal sin duda estará en su próxima participación en la arcilla del Roland Garros, desde el 28 de mayo al 11 de junio. El Grand Slam que podría agrandar más su leyenda den el mundo del tenis.

¿Qué dijo Rafael Nadal sobre su lesión?

Finalizado el duelo el español se pronunciaba sobre su lesión. “ He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos, pero nada como hoy. Tengo un histórico de problemas en la cadera que me han obligado a hacer tratamientos en el pasado ”, contó ala prensa.

“ Es difícil decir lo que tengo exactamente hasta que no me haya hecho la resonancia. No sé si el problema es en el músculo, si es en el cartílago... Espero que no sea nada excesivamente malo que me mantenga mucho tiempo fuera. No es sólo regresar, sino el tiempo que pasa hasta que coges un nivel decente ”, reconoció.

En el último set un “No puedo”, a los suyos, provocó las lágrimas de su esposa al ver que el número dos del ATP, que cumplirá 37 años el 3 de junio, apenas podía moverse y McDonald sentenció el duelo.

