Si Rafael Nadal pensó que lo había vivido todo en el mundo del tenis, el Open de Australia lo ha sorprendido con una nueva anécdota en su debut de su primer Grand Slam del 2023. El español venció sin probelmas a Jack Draper por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, a pesar que le ‘robaron’ la raqueta en el inusual inicio del partido.

Cuando el español estaba reponiéndose del primer esfuerzo donde ganaba 4-3 en el primer set, Rafael Nadal intentó salir nuevamente a la cancha, pero no encontraba su raqueta para poder volver al juego. Su herramienta de trabajo había ‘desaparecido’ y tuvo buscar en su maleta el reemplazo ante la sorpresa de su equipo.

Cuando la cara de duda de la leyenda era gigantesca, fue el juez de silla quien se encargó de despejarle la duda. “ Se la ha llevado el recogepelotas ”, dijo la autoridad en la pista, quien no pudo contener la risa.

Rafael Nadal: “Me he despistado”

La confusión partió del propio tenista que durante su descanso entregó a uno de los asistentes que se lleve la raqueta que ya estaba lista, en lugar de darle la que ya había utilizado y que tenía que encordar como exige el español.

Es sabido que Rafale Nadal, no solo es obsesivo con todos los detalles referidos al juego, entre ellos sus raquetas a las que busca por todos los medios reducir la vibración. También tiene fijación por el tipo de pelotas y antes de iniciar su participación en el Open de Australia cuestionó la presión de las mismas después de los primeros golpes de cada juego.

“ El recogebolas se había llevado mi raqueta. Soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego y esta vez me he despistado y he puesto para encordar la que no era ” explicó también con buen humor el deportista finalizado su debut con triunfo ante Jack Draper.

En segunda ronda del Open de Australia el tenista español se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald... y esperemos que en esta ocasión con todas sus raquetas.