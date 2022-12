La Navidad está a la vuelta de la esquina y Raúl Ruidíaz, delantero de la selección peruana y los Seattle Sounders, vive esta fiesta lleno de entusiasmo. El goleador es un fanático de los ‘fierros’ y en su último viaje por Europa al aparecer encontró el regalo perfecto para estacionar en la cochera de su casa en los Estados Unidos.

El delantero de la ‘Blanquirroja’ llegó a un exclusivo concesionario de la firma Lamborghini y quedó enamorado del Modelo Huracán Evo 2023 de color amarillo al cual grabó con su celular y lo compartió con su casi millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

El juguetito que Raúl Ruidíaz espera tener en su cochera esta noche buena es una la evolución del modelo V10 con mejoras en sus prestaciones y su diseño aerodinámico inspirado en aeronaves de combate. El auto deprotivo alcanza sin dificultad los 325 kilómetros por hora con una potencia de 640 CV que l permite alcanzar los 100 K/h en solo 2.9 segundos.

Raúl Ruidíaz quedó impresionado con Lamborghini Huracan EVO (@raulruidiazm)

El auto de alta ingeniería automovilística italiana puede llegar a costarle desde 200 dólares en su versión más básica y precio alcanzaría los 280 mil dólares con algunos detalles personalizados.

Raúl Ruidíaz canta tema de Trinchera Norte y causa furor

Tras su regreso a Seattle, el delantero recibió una avalancha de comentario de parte de los hinchas de Universitario de Deportes quienes este domingo saludaron el gesto del atacante en vivir un momento de relax en su casa cantando uno de los icónicos tema de la Trinchera Norte.

Entre los comentarios se pudo ver el de su compañero en la selección peruana, André Carrillo, quien le puso “Salud mano” con un emoji de carcajadas, destacando el vaso de una bebida parecida al whisky en una de sus manos.

Este gesto de Raúl Ruidíaz alentó la esperanza de los hinchas en verlo jugar co la crema en el año del Centenario del cuadro crema el 2024 . “Como piden que no me ilusione para el centenario con este señor ”, “¡ Te extraño mucho Raúl! El centenario y nosotros te esperamos ”, “ Tienes que estar para el centenario ‘Pulga’ ”, fueron algunos de los comentarios.