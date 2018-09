Rayo Vallecano vs Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO. 'La Franja' del peruano Luis Advíncula visita este martes a los 'Realistas' en el Estadio Municipal de Anoeta por la fecha 6 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Rayo Vallecano vs Real Sociedad vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



El equipo de Luis Advíncula no viene de la mejor forma al choque con Real Sociedad, pues fueron goleados en la anterior jornada 5-1 frente a Huesca. Resultado los ubicó penúltimos en la Liga Santander con 3 unidades.

Más allá de los malos resultados de Rayo Vallecano, Luis Advíncula atraviesa un gran presente en lo individual. El peruano es el lateral que más destaca en la Liga Santander.



Real Sociedad, por su parte, suma 7 puntos y está en la casilla 9 del campeonato. Locales recuperaron Willian José e Illarramendi para enfrentar a Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano vs Real Sociedad: Alineaciones probables



Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Aritz, Moreno, Kevin, Pardo, Illarramendi, Merino, Zurutuza, José, Oyarzabal.



Rayo Vallecano: Alberto, Moreno, Velázquez, Amat, Advíncula, Trejo, Imbula, Medrán, Kakuta, Embarba, De Tomás.