A REY MUERTO REY PUESTO. Luego de 16 años en el club, Sergio Ramos decidió dejar Real Madrid al no llegar a un acuerdo en temas económicos y de duración de contrato. Ahora, mientras el jugador español ya se adecúa a su nueva vida en el millonario PSG, en el club merengue no se quedaron de brazos cruzados. Por ello, presentaron al reemplazante de su ex capitán con, incluso, la mítica camiseta que este llevaba.

Se trata del zaguero austríaco David Alaba, quien llegó procedente del Bayern Munich y firmó como agente libre al negarse a renovar contrato con el multicampeón alemán. Alaba permaneció 13 años en el club ‘bávaro’ llegando a jugar 431 partidos y siendo referente como central, lateral y volante.

Lo que extrañó a muchos es lo rápido que el Real Madrid otorgó la mítica camiseta que Sergio Ramos portó por tanto tiempo. “Nuestro nuevo número 4, bienvenido David Alaba”, posteó en sus redes el club merengue junto a una foto del flamante refuerzo junto al presidente Florentino Pérez.

Alaba estuvo acompañado de sus padres, su esposa y su hijo quienes también posaron con la nueva elástica que defenderá por los próximos cinco años. El austríaco, de 28 años, no ocultó su felicidad por llegar al equipo español y tampoco rehuyó el referirse a reemplazar a Ramos y con su camiseta.

“Me siento honrado, es un número que es una gran motivación para mí y quiero representarlo y hacerle honor. Ellos me ofrecieron este número porque creo que no había otro número disponible y sé lo que significa este número para el club, (...) es un número que representa la fortaleza y el liderazgo de Ramos”, dijo Alaba.

Ante la insistencia de la prensa para referirse exclusivamente al hecho de llegar a tomar el lugar del mítico defensor español, Alaba respondió de manera directa. “No estoy aquí para compararme con otros, (...) quiero aportar mis fortalezas, virtudes y hacer mi juego”, finalizó.

Alaba, quien firmó con el Real Madrid justo antes de jugar con Austria la Eurocopa, consiguió con el Bayern 28 trofeos, diez en la Bundesliga y dos en la Champions (2013 y 2020). Su llegada supone un refuerzo para el equipo merengue, ahora entrenado por Carlo Ancelotti tras la salida de Zinedine Zidane, quien dejó el banquillo del club tras una segunda etapa menos exitosa.

El defensor austriaco dijo tener “una excelente relación” con Ancelotti, quien fue su entrenador en el Bayern, y sentir “un enorme placer” de “volver a trabajar con él”.

