Real Madrid derrotó 1-0 al Liverpool en la final de la Champions League y levantó la ‘orejona’ número 14 de su historia. Esto ha sido una gran alegría para los hinchas merengues alrededor del mundo, sin embargo, para un aficionado peruano, el triunfo no alcanzó para cobrar un jugoso premio.

Resulta que el atrevido hincha apostó más de 500 soles al triunfo del Real Madrid, cosa que sucedió, no obstante, un detalle lo llevó a que su celebración no sea completa, ya que no ha podido cobrar el premio que una apuesta de esa magnitud prometía en ganancias.

Lo que sucede es que el apostador le metió diversas cifras a una apuesta especial, a una que necesitaba tener a Karim Benzema como anotador en el partido.

De esta manera, este hincha apostó de la siguiente manera:

24 soles a que Benzema anotaba un Hat Trick. (Ganancia 1 032 soles).

90 soles a que Benzema marcaba dos goles. (Ganancia 702 soles).

407 soles a que Benzema anotaba en cualquier momento. (Ganancia 1 001 soles).

10 soles a que Benzema marcaba 4 o más goles. (Ganancia 2 250 soles).

En total, el hincha apostó 531 soles. Si Benzema hubiera anotado 4 goles, este aficionado hubiera ganado sus 4 apuestas, sumando un premio de 4 985 soles.

Lamentablemente para él, Real Madrid ganó, pero con gol de Vinicius Jr. por lo que no podrá cobrar el premio destinado a los goles del ‘Gato’.

Real Madrid salió campeón de la Champions pero hincha no podrá cobrar su apuesta. Foto: Captura.

Real Madrid derrotó 1-0 al Liverpool y es el campeón de la Champions League

Real Madrid venció 1-0 a Liverpool en la gran final de la UEFA Champions League 2022 desde París, Francia. Con este triunfo, la ‘Casa Blanca’ gana su título número 14 en esta competición, aumentando su récord absoluto en el continente europeo. Vinicius Jr. fue el autor del único tanto del encuentro tras pase de Federico Valverde.

