Real Madrid: Dos títulos para engrandecer el mito ante el adiós a dos leyendas que quedarán en la historia

Real Madrid despide 2018, un año en el que engrandeció su mito al convertirse en el primer club que conquista tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, pero que dejó el adiós a dos leyendas del madridismo como Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.



Igualar el 2017, mejor año en la historia del Real Madrid, era una misión compleja. Fueron cinco títulos que no deja un nuevo año con numerosos sobresaltos. Sin embargo, la gesta de ser el único capaz de repetir éxito en 'Champions' y Mundial de Clubes, se engrandece con la tercera conquista seguida en un ciclo de leyenda.



El Mundial de Clubes ganado en Abu Dabi es el broche a unos años instalados entre lo más prolíficos en cuanto a títulos de sus 116 años de historia. La primera conquista sin dos figuras que han marcado una etapa que será recordada hasta la eternidad.



Zidane Zidane entre los técnicos más laureados, el que más títulos aportó en un menor espacio de tiempo; Cristiano Ronaldo tras hacerse hueco a base de goles y récords entre los futbolistas más grandes de toda la historia del Real Madrid. A la altura de Alfredo Di Stéfano. Dejaron huérfano al conjunto madridista tras sentir ambos que sus etapas llegaban a su fin.



El técnico sin querer encarar un profundo cambio en una plantilla que sintió ya no mejoraría todo lo que había dado. El delantero por una lucha de ego, enfados continuos y no sentir un trato especial del presidente Florentino Pérez. Con un inevitable trasfondo económico desde que su nombre se vio implicado con problemas con Hacienda, negociaciones truncadas y comparaciones que le impulsaron a tomar una decisión.

Real Madrid Campeón del Mundial de Clubes: Premiación (Fuente: Fox Sports)

Hasta su adiós y dejar un vacío imposible de cubrir, el Real Madrid inició un 2018 instalado en una montaña rusa de la que no se baja. Eliminado en Copa del Rey por un Leganés que conquistaba el Bernabéu y daba la vuelta a la eliminatoria de cuartos, cerrando dignamente una Liga en la que se había quedado sin opciones en diciembre y jugándose todo a una carta, en su competición fetiche, una 'Champions' que volvía a conquistar con otra exhibición de poderío en la final frente al Liverpool.



Esa noche de Kiev acababa un ciclo difícilmente equiparable. Tres técnicos en un año. El relevo de Zidane era una herencia compleja de gestionar. Lo recibió Julen Lopetegui, que sacrificó todo lo que tenía, la selección española y un Mundial, por cumplir el sueño de entrenar al Real Madrid que se convirtió en pesadilla.



Comenzó perdiendo la Supercopa de España y seis derrotas en 16 partidos unidas a la sensación de no ser capaz de variar el rumbo, provocaron una etapa fugaz. Nada estaba perdido en la temporada, con vida en todas las competiciones y la directiva encontrando el relevo en la casa, con la 'formula Zidane' de apostar por un ex jugador formado como entrenador en la cantera y sin experiencia en elite. Santiago Solari era la apuesta y, pese a dos derrotas sonoras y triunfos sin brillo, el Real Madrid volvió a acostumbrarse a ganar.



El Mundial de Clubes lo corroboró y fue el broche a un año en el que inscribió su nombre en un récord casi imposible de igualar, rey de Europa y del mundo tres años consecutivos, pero comenzó a ver normal la derrota. Un total de 60 partidos disputados, trece derrotas y diez empates. En busca de una estabilidad necesaria para alcanzar sus retos de un nuevo año.

Real Madrid vs Al Ain: Gol de Modric (Fuente: Fox Sports)

Partidos del Real Madrid en 2018:



Numancia 0 - Real Madrid 3 Copa del Rey Octavos ida

Celta 2 - Real Madrid 2 Liga 18a jornada

Real Madrid 2 - Numancia 2 Copa del Rey Octavos vuelta

Real Madrid 0 - Villarreal 1 Liga 19a jornada

Leganés 0 - Real Madrid 1 Copa del Rey Cuartos ida

Real Madrid 7 - Deportivo 1 Liga 20a jornada

Real Madrid 1 - Leganés 2 Copa del Rey Cuartos vuelta

Valencia 1 - Real Madrid 4 Liga 21a jornada

Levante 2 - Real Madrid 2 Liga 22a jornada

Real Madrid 5 - Real Sociedad 2 Liga 23a jornada

Real Madrid 3 - PSG 1 Champions Octavos ida

Betis 3 - Real Madrid 5 Liga 24a jornada

Leganés 1 - Real Madrid 3 Liga 16a jornada

Real Madrid 4 - Alavés 0 Liga 25a jornada

Espanyol 1 - Real Madrid 0 Liga 26a jornada

Real Madrid 3 - Getafe 1 Liga 27a jornada

PSG 1 - Real Madrid 2 Champions Octavos vuelta

Eibar 1 - Real Madrid 2 Liga 28a jornada

Real Madrid 6 - Girona 3 Liga 29a jornada

Las Palmas 0 - Real Madrid 3 Liga 30a jornada

Juventus 0 - Real Madrid 3 Champions Cuartos ida

Real Madrid 1 - At.Madrid 1 Liga 31a jornada

Real Madrid 1 - Juventus 3 Champions Cuartos vuelta

Málaga 1 - Real Madrid 2 Liga 32a jornada

Real Madrid 1 - Athletic Club 1 Liga 33a jornada

Bayern 1 - Real Madrid 2 Champions Semifinal ida

Real Madrid 2 - Leganés 1 Liga 34a jornada

Real Madrid 2 - Bayern 2 Champions Semifinal vuelta

Barcelona 2 - Real Madrid 2 Liga 35a jornada

Sevilla 3 - Real Madrid 1 Liga 36a jornada

Real Madrid 6 - Celta 0 Liga 37a jornada

Villarreal 2 - Real Madrid 2 Liga 38a jornada

Real Madrid 3 - Liverpool 1 Champions Final

Real Madrid 2 - At. Madrid 4 Supercopa E. Final

Real Madrid 2 - Getafe 0 Liga 1a jornada

Girona 1 - Real Madrid 4 Liga 2a jornada

Real Madrid 4 - Leganés 1 Liga 3a jornada

Athletic 1 - Real Madrid 1 Liga 4a jornada

Real Madrid 3 - Roma 0 Champions Fase de grupos

Real Madrid 1 - Espanyol 0 Liga 5a jornada

Sevilla 3 - Real Madrid 0 Liga 6a jornada

Real Madrid 0 - At.Madrid 0 Liga 7a jornada

CSKA 1 - Real Madrid 0 Champions Fase de grupos

Alavés 1 - Real Madrid 0 Liga 8a jornada

Real Madrid 1 - Levante 2 Liga 9a jornada

Real Madrid 2 - Viktoria 1 Champions Fase de grupos

Barcelona 5 - Real Madrid 1 Liga 10a jornada

Melilla 0 - Real Madrid 4 Copa del Rey 1/16 ida

Real Madrid 2 - Valladolid 0 Liga 11a jornada

Viktoria 0 - Real Madrid 5 Champions Fase de grupos

Celta 2 - Real Madrid 4 Liga 12a jornada

Eibar 3 - Real Madrid 0 Liga 13a jornada

Roma 0 - Real Madrid 2 Champions Fase de grupos

Real Madrid 2 - Valencia 0 Liga 14a jornada

Real Madrid 6 - Melilla 1 Copa del Rey 1/16 vuelta

Huesca 0 - Real Madrid 1 Liga 15a jornada

Real Madrid 0 - CSKA 3 Champions Fase de grupos

Real Madrid 1 - Rayo 0 Liga 16a jornada

Kashima 1 - Real Madrid 3 Mundial Semifinales

Real Madrid 4 - Al Ain 1 Mundial Final

