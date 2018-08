Real Madrid: Julen Lopetegui quiere a Rodrigo para botar a Karim Benzema del cuadro merengue

Real Madrid esperará por el delantero Rodrigo Moreno hasta el final del cierre de pases. Al entrenador Julen Lopetegui le agrada el juego del hispano-brasileño, y aunque busca un reemplazo para Cristiano Ronaldo, el DT no confiaría en Karim Benzema y lo mandaría a la ‘congeladora’.



Pese a que Rodrigo Moreno ‘explotó’ muy tarde-tiene 27 años-y solo en Valencia CF ha demostrado su calidad de delantero después de pasar por cuatro equipos (Castilla, Benfica, Bolton Wanderers y el propio Valencia), Julen Lopetegui cree que en el Real Madrid será su despegue en reemplazo de Karim Benzema.



Por ahora, Valencia CF disfruta de Rodrigo Moreno, pero Julen Lopetegui pidió a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que lo fiche, aunque el mandamás madridista estaría en duda por la edad del delantero y el precio del fichaje.



Video: Gol de Benzema a Manchester United. (Video: ESPN)

Julen Lopetegui ya entrenó a Rodrigo Moreno en la temporada 2009-2010 en el Castilla, filial del Real Madrid; en el Mundial Sub 20 de Colombia en 2011, con la selección española y en el Europeo Sub 21 de Israel en 2013, donde los ibéricos campeonaron.



Por ahora, Florentino Pérez estaría dudando de la contratación de Rodrigo Moreno en reemplazo de Karim Benzema y estaría virando su mirada en Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo, según ‘El Chiringuito’.



Valencia CF no quiere que Rodrigo Moreno se vaya al Real Madrid, y aunque no puede detener al delantero, si el cuadro merengue lo compra, todo, al final, está en las manos de Florentino Pérez.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE