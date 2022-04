Real Madrid cayó 4-3 ante Manchester City por la ida de las semifinales dela Champions League. Sin embargo, la derrota no ha desanimado a los jugadores de la ‘Casa Blanca’, quienes confían en darle vuelta a la serie en Madrid, la próxima semana.

TE VA A INTERESAR | Chile sueña jugar Qatar 2022 por tema Byron Castillo: ¿Perú perdería repechaje?

Uno de los más esperanzados es Karim Benzema, quien vaticinó una ‘noche mágica’ el próximo miércoles 4 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu

“Una derrota nunca es buena. Tenemos ilusión en esta Champions, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos. Tenemos que ir al Bernabéu, necesitamos a la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica que es ganar ”, aseguró luego del duelo ante el equipo del ‘Pep’ Guardiola.

“Si tú entras en un partido sin confianza entras atrás y pasa esto. Vamos a decir que faltó un poquito de todo, un poquito de ambición, de presión, de confianza. Lo hicimos 25 minutos después”, añadió.

El ‘Gato’ también habló sobre el tanto de penal que anotó. Luego de haber fallado dos penales hace unos días, ante los ‘cityzens’ se atrevió a picar el balón al estilo Panenka.

“Siempre me meto en la cabeza que si no tiras el penalti no fallas el penalti. Tengo mucha confianza en mí, lo hago y está bien”, sentenció.

Carlo Ancelotti cree en la remontada: “Es una derrota que nos deja vivos”

Real Madrid y Manchester City protagonizaron este martes en el Etihad Stadium uno de los mejores partidos del año. El resultado fue un 4-3 a favor de los ‘Citizens’, por la ida de semifinales de la Champions League. Tras el cotejo, el entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, aseguró que si su equipo defiende mejor en la vuelta, serán capaces de seguir en carrera.

“Mi sensación es que hemos empezado muy mal el partido, demasiado blandos. Luego, el equipo ha mostrado lo de los últimos tiempos: una gran capacidad de reacción. Hemos estado dentro del partido hasta el final. Tenemos que defender mejor. ¿Cómo? Con el balón, lo hemos hecho bien. Para la vuelta, defender mejor es demasiado importante. Es una derrota que nos deja vivos para la vuelta. Vamos a luchar por otra noche mágica”, explicó Ancelotti en rueda de prensa.

“Estoy un poco frustrado, porque en la primera parte hemos perdido muchos duelos individuales. Nos han marcado cuando con un poco más de tentación se podía evitar. Creo que en los últimos tiempos, cuando hemos encajado gol, hemos puesto mucha energía. Hemos jugado partidos abiertos y cuando los partidos son abiertos competimos mejor que cuando no son abiertos. Si defendemos mejor, ganamos. Si no defendemos mejor, nos quedamos fuera”, añadió.

TE VA A INTERESAR