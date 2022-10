El delantero de la selección francesa y del Real Madrid, Karim Benzema, fue elegido como el mejor jugador de la temporada y premiado con el ansiado Balón de Oro 2022. El ‘Gato’ celebrará este logro cuando lidere el ataque de su equipo ante el Elche este miércoles 19 de octubre.

Y es que tanto el Real Madrid como Adidas, marca que viste a la ‘Casa Blanca’, han decidido festejar el logro del francés con una camiseta especial de edición limitada, que conmemora el merecido galardón obtenido por el atacante.

La casaquilla lleva un especial color dorado en el número 9 de Benzema, el cual también tiene imágenes de él en todo el contorno de la cifra. Esta indumentaria se pondrá a la venta en la web del Real Madrid.

Pero esto no es lo único, Benzema estrenará ante el Elche, unos botines con detalles dorados en la suela. Estos chimpunes también serán en edición limitada por lo que solo algunos hinchas podrán tenerlos.

Benzema: “Estoy orgulloso de mi carrera”

“Es el Balón de Oro del pueblo”, dijo un emocionado Benzema, con unas gafas doradas y un “smoking” tras recibir el premio de manos de uno de los hombres que, junto a Ronaldo Nazario reconoció como su “motivación”.

Benzema agradeció a sus compañeros, al entrenador y de forma muy especial al presidente, Florentino Pérez, del que dijo que es “uno más de la familia” que siempre le ha demostrado su confianza, desde que se trasladó a Lyon para convencerle de fichar por el Madrid.

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera ”, señaló el francés.

Real Madrid vs Elche EN VIVO: Minuto a minuto

Real Madrid vs Elche EN VIVO vía DirecTV Sports EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 19 de octubre por LaLiga Santander a partir de las 2 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Martínez Valero.

Sigue EN VIVO el minuto a minuto del encuentro.