SE VIENEN LAS CONSECUENCIAS. La creación de la nueva Superliga europea ha ‘disparado’ las reacciones y sumido al fútbol mundial en un caos. La última noticia podría remecer todo ya que en la UEFA se plantearán un durísimo castigo contra Real Madrid, Manchester City y Chelsea, semifinalista de la Champions y fundadores de la flamante Superliga.

Jesper Moller, presidente de la Federación Danesa y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, adelantó que se viene una reunión donde se decidirá el destino de estos clubes. Ello llevaría a una expulsión del vigente certamen europeo.

“Los clubes deben irse, y espero que eso suceda el viernes. Luego tenemos que ver cómo terminar el torneo de la Liga de Campeones (de esta temporada)”, expresó el directivo. “Hay una reunión extraordinaria del comité ejecutivo (de la UEFA) el viernes”, dijo Moller a una agencia internacional.

La posición de la UEFA es que haya cancelación de la ida de la Superliga europea o el castigo podría llegar a los mismos jugadores, a los que se les podría impedir representar a sus selecciones. Moller también dijo que el resto de los clubes fundadores de la Superliga deben pagar.

“Tengo la expectativa de que los 12 sean eliminados. No creo que puedan ser tan familiares para nuestros aficionados y los amantes del fútbol. En cuanto a los futbolistas, si no quieres ser parte del modelo deportivo europeo, entonces no veo que puedas jugar en la selección nacional”, sostuvo sobre la idea que planteó el presidente de UEFA, Aleksander Ceferin.

LÍO EN INGLATERRA

Por su parte, las diversas reacciones continuaron y le tocó el turno a los aficionados del Liverpool, club que también es parte de la Superliga europa. Sus fanáticos colocaron letreros en las afueras del estadio de Anfield y hasta prendieron fuego a las camisetas del equipo ‘red’. Además, en la previa del duelo que juegan hoy contra Leeds United por Premier League, el cuadro de Marcelo Bielsa puso un mensaje en una de las tribunas.

“Gánenselo en la cancha. El fútbol es de los aficionados”, se leyó. Este mensaje generó la ira de Jürgen Klopp, entrenador del equipo de Anfield. “Si alguien cree que tiene que recordarnos que tenermos que ganarnos un puesto en la Champions, es una broma, es una auténtica broma, y eso me cabrea”, declaró el entrenador alemán.

Lo curioso es que, en 2019, Klopp se manifestó totalmente en contra de la creación de una Superliga que ocupara el lugar de la Champions.

