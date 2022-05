“Es una figura clave, da coraje al vestuario, del tipo al que todo el mundo teme…”, así describió Thomas Tuchel a Antonio Rudiger. De esa manera, el entrenador lamentó que el central abandone Chelsea a final de temporada con destino, según medios españoles, a Real Madrid. Desde entonces, hubo una enorme cantidad de especulaciones en torno a la decisión del jugador.

En ese sentido, el germano dio su versión de los hechos frente a los medios ingleses y en un contexto amargo: los ‘Blues’ perdieron la final de la FA Cup contra Liverpool en la tanda de los penales. De entrada, el internacional alemán desveló que su partida no tiene relación con el castigo que recibió la institución de Londres.

“No quiero profundizar demasiado en el tema. Hubo una posibilidad, pero las sanciones no fueron el problema”, expresó Rudiger. Para entenderlo mejor, el gobierno británico congeló las operaciones de los azules por la sanción a Roman Abramovich, antiguo dueño. Sin permisos, Chelsea no pudo negociar renovaciones (como la de Antonio) u otras transacciones.

Precisamente, en ese periodo de incertidumbre, el futbolista fue buscado por PSG y Bayern Múnich. Es más, comparando con lo que ofreció Real Madrid, las otras dos ofertas, desde el lado económico, eran mucho mejores. No obstante, el nacido en Berlín se inclinó por la alternativa que arribó desde España.

Así las cosas, Rudiger alcanzó un acuerdo con la ‘Casa Blanca’ hasta mediados del 2026 y su salario ronda los 6.8 millones de euros, señala el diario AS. De esa manera, Carlo Ancelotti suma a otro hombre de experiencia a un plantel que se destaca por la mistura entre la juventud y los hombres de grandes batalles, como ‘Toni’ en sus años en Stamford Bridge.

Los recuerdos con Chelsea

Luego de la aclaración sobre su decisión, Rudiger anticipó unas palabras de despedida por todo lo que vivió en Inglaterra. “Han sido cinco años con altibajos como es normal. Hubo muchas cosas positivas, pero por eso estoy aún más frustrado porque quería tener un final diferente (con una victoria en la FA Cup)”, inició.

“El Chelsea se ha portado muy bien conmigo y yo me he portado muy bien con el Chelsea. (...) Me hice un hombre aquí. Mis hijos nacieron aquí y todo eso. Londres, y especialmente el Chelsea, siempre será especial para mí”, agradeció el central de Alemania tras la caída durísima en el mítico estadio de Wembley.