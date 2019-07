Real Madrid vs Arsenal EN VIVO Partidazo por la International Champions Cup

Real Madrid vs Arsenal EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' se miden este martes con los 'Gunners' en el Estadio FedEx Field de Maryland (Estados Unidos) por la International Champions Cup. El partido arrancará a las 6:00 p.m. de Perú (8:00 p.m. de Argentina / 1:00 a.m. de España (24 de julio))



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Arsenal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid y Arsenal se verán las caras en uno de los choques más atractivos de la International Champions Cup, pues ambos cuentan con grandes planteles lleno de estrellas mundiales. Partidazo por donde lo veas.

Real Madrid no viene de la mejor forma. Cayó 3-1 con Bayern Munich en su debut en International Champions Cup. Dicho duelo significó el primer partido de Eden Hazard con camiseta 'blanca'. También estuvieron Jovic, Mendy, Kubo, Rodrygo, entre otros.



Pero lo que realmente hizo noticia en Real Madrid fueron las palabras de Zinedine Zidane tras enfrentar a Bayern Munich. El francés señaló en conferencia que no quiere a Gareth Bale y que espera su pronta salida, molestando al agente del jugador.



Arsenal, por su parte, atraviesa un gran momento. Salió vencedor de sus dos juegos por International Champions Cup. Primero a Bayern Munich por 2-1 y luego a Fiorentina por 3-0. ¿Se impondrán ante Real Madrid?

Real Madrid vs Arsenal: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Benzema, Vinicius.



Arsenal: Leno, Monreal, Papastathopoulos, Mustafi, Kolasinac, Xhaka, Willock, Mkhitaryan, Aubameyang, Lazasette, Ozil.