Real Madrid vs Arsenal EN VIVO Horarios y canales, TV ONLINE por International Champions Cup

Real Madrid vs Arsenal EN DIRECTO ONLINE. Españoles e ingleses chocan por la International Champions Cup de Estados Unidos. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Cuándo y dónde se juega el Real Madrid vs Arsenal? Se llevará a cabo este martes 23 de julio en el Estadio FedEx Field de Landover, Maryland, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Real Madrid vs Arsenal? Todo va desde las 6:00 p.m. de Perú y Colombia. En Estados Unidos a las 7:00 p.m. En Argentina a las 8:00 p.m. En España a la 1:00 a.m. del 24 de julio.

¿Qué canales pasarán el Real Madrid vs Arsenal? DirecTV Sports para Latinoamérica. RMTV y LaLiga Sports TV para España. ESPN Deportes+ e ESPN para Estados Unidos.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Arsenal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.



Real Madrid vs Arsenal: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Isco, Hazard; Benzema, Vinicius.



Arsenal: Leno; Monreal, Papastathopoulos, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Willock, Mkhitaryan, Aubameyang; Lazasette, Ozil.