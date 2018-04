Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO Hora y Canal TV del partido en el Bernabéu por Liga Santander

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO. 'Blancos' y 'Colchoneros' se medirán en un partidazo del fútbol español. En esta nota revisa toda la información del choque. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Atlético Madrid? El encuentro se llevará a cabo este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Atlético Madrid? En Perú arrancará a las 9:15 a.m.. Mientras que en España irá a las 4:15 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

España / 4:15 p.m.

Argentina / 11:15 a.m.

Brasil / 11:15 a.m.

Uruguay / 11:15 a.m.

Estados Unidos / 10:15 a.m.

Paraguay / 10:15 a.m.

Bolivia / 10:15 a.m.

Perú / 9:15 a.m.

Colombia / 9:15 a.m.

Ecuador / 9:15 a.m.

México / 9:15 a.m.



¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs Atlético Madrid? Los encargados de pasar el partido son DirecTV Sports (610) para toda Latinoamérica y beIN LaLiga (en España).



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.