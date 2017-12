Real Madrid vs Barcelona: Goles, videos, resumen, mejores jugadas del clásico por la Liga Santander

Real Madrid vs Barcelona : El clásico español previo a las fiestas de Navidad se inclinó a favor de los azulgranas que dio el golpe de autoridad en el Santiago Bernabéu por la Liga Santander. Los goles de la victoria 3-0 lo marcador Luis Suárez, Lionel Messi y Alexei Vidal.

Ambos técnicos usarán a los mejores de su plantel. Zinedine Zidane recupera en mejor forma de Gareth Bale, pero estará en el banco de suplentes. Con Cristiano Ronaldo iluminado. El DT Ernesto Valverde tendrá a sus estrellas Lionel Messi y Luis Suárez.



Barcelona llega a este encuentro líderes de la Liga Santander con 11 puntos de ventaja sobre Real Madrid, que marchan en la cuarta posición de la clasificación, aunque con un partido menos. Una victoria azulgrana dejaría a los blancos a 14 puntos, una distancia que el Real Madrid nunca ha logrado remontar para ser campeón.



"Pase lo que pase en este partido quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir", dijo, no obstante, el técnico azulgrana, Ernesto Valverde en la previa del Real Madrid vs Barcelona .



"Tenemos al AtléticoMadrid a seis puntos que pueden ser 3 si no ganamos y ellos sí. Lo que queremos es avanzar en el día a día, afrontar el partido mañana como los demás como si fuera el último, no hay nada escrito ni dicho hasta el final", añadió Valverde.

Pero, una victoria supondría dar un golpe de autoridad y abrir una brecha de 14 puntos con los blancos. "Ganando les sacaríamos una ventaja importante", dijo Lionel Messi también al recibir el premio 'Pichichi' al mejor goleador de la temporada pasada.

El duelo entre el astro argentino y su rival portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se presenta como uno de los principales atractivos del encuentro.



Messi llega al Clásico en plena forma como líder de los goleadores de la Liga con 14 tantos, lejos de las cuatro dianas que lleva la estrella lusa en el campeonato español.

Poseedores ambos de cinco Balones de Oro cada uno, son conscientes del escaparate mundial que supone el clásico, que se espera que vean 650 millones de telespectadores, por lo que buscarán aumentar su cuenta en el gran partido de la Liga española.



El luso se entrenó aparte los dos últimos días debido a un golpe en la pantorrilla, pero el técnico blanco Zinedine Zidane dijo este viernes que "está bien, está al 100%".

Los blancos llegan al Clásico, además, con la moral por las nubes tras lograr el sábado pasado su segundo Mundial de Clubes consecutivo en Abu Dabi con lo que acabará el año habiendo cosechado cinco títulos en un año natural, algo que no había logrado hasta el momento.



"El balance (del año) es bueno para nosotros. A lo mejor en la Liga nos costó un poco, perdimos puntos, pero esto es largo, y podemos recuperar puntos, y vamos a pensar solo en estas cosas", dijo Zidane.



El partido se presenta teñido por la polémica en torno a si el Barça debería hacer un pasillo al Real Madrid, precisamente por su victoria en el Mundialito, pero el club azulgrana ya advirtió que no lo hará porque es una competición que no jugó.



"El club ya ha mostrado su opinión y nosotros haremos lo que ha dicho. Además, tiene razón, nosotros no pudimos participar en esa competición y es mezclar una cosa con la otra", dijo el central Gerard Piqué, que culpó a la prensa de crear esta polémica.

