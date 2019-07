Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO Con Eden Hazard, partidazo por la International Champions Cup

Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' se miden este sábado con los 'bávaros' en el NRG Stadium de Texas por la International Champions Cup. El partido arrancará a la 7:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de Argentina / 2:00 a.m. del 21 de julio en España) por DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Bayern Munich vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡no te lo pierdas!



Real Madrid y Bayern Munich protagonizarán uno de los choques más atractivos de la International Champions Cup, campeonato con 12 equipos de élite. Españoles y alemanes se vuelven a ver las caras tras la Champions League del 2018, cuando los de la 'Casa Blanca' eliminaron los 'Rojos'.

Luego de una temporada para el olvido, Real Madrid inicia una nueva ilusión de la mano de Zinedine Zidane, quien cumplirá su segunda etapa como técnico del club. El francés quiere repetir su gran campaña internacional con el equipo de sus amores.



Para lograr los objetivos propuestos, Real Madrid realizó fichajes de renombre: Luka Jovic (delantero), Eder Militao (defensa), Rodrygo (volante), Ferland Mendy (defensa), Kubo (Volante) y Eden Hazard (delantero).



Bayern Munich, por su parte, viene de jugar su primer partido por la International Champions Cup, donde cayó 2-1 con Arsenal. Los 'Bávaros', que ya no tienen a Arjen Robben y Franck Ribéry, contrataron a los campeones mundiales 2018 Lucas Hernández y Benjamin Pavard.

Real Madrid vs Bayern Munich: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Kroos, Modric, Jovic, Vinicius, Hazard, Benzema.



Bayern Munich: Neuer, Alaba, Kehl, Boateng, Martínez, Ontuzans, Tolisso, Alcántara, Arp, Johansson, Müller.