Real Madrid vs Deportivo La Coruña: EN VIVO Se enfrentan por la Liga Santander

Real Madrid vs Deportivo La Coruña : EN VIVO ONLINE TV El equipo merengue enfrenta a los blanquiazules este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar a La Coruña para revertir mal momento. (TV: ESPN 2) (10:15 a.m.) (16:15 horas españolas) (TV: BeIN sports LaLiga para España)



El Real Madrid vs Deportivo La Coruña podría significar para el equipo de Zinedine Zidane el regreso del añorado tridente ofensivo: BBC. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale.



No obstante, la atención sobre la BBC en el Real Madrid vs Deportivo La Coruña no podrá disimular la crisis de resultados en la Liga Santander del cuadro merengue, tras distanciarse 19 puntos del líder y rival, Barcelona.



La pugna por el título de la liga española es imposible. Pero el desafío para los madridistas es uno con mayor presión: quedarse sin Champions League la siguiente temporada. Por eso, el Real Madrid vs Deportivo La Coruña tiene tanta importancia.

Real Madrid 1-0 Leganés: resumen y gol

El partido Real Madrid vs Deportivo La Coruña no será sencillo. Dos equipos necesitados, uno que esta en zona de descenso y el otro al borde de caer en los puestos de Europa League.



Real Madrid vs Deportivo La Coruña es la oportunidad de revertir las malas sensaciones de un equipo que con lo justo se impuso a Léganes por la Copa del Rey.



Zinedine Zidane no podrá contar con Sergio Ramos y Jesús Vallejo lesionados. Real Madrid por lo demás contará con lo mejor de su plantes a disposición del DT francés.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Deportivo La Coruña:



Real Madrid: Keylor; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Isco o Benzema y Cristiano.



Deportivo La Coruña: Rubén Martínez; Juanfran, Schär, Steve One, Luisinho; Borges, Guilherme, Mosquera; Lucas Pérez, Florin Andone y Adrián López.

