Real Madrid vs Eibar EN VIVO Hora y canal para ver partido por fecha 13 de LaLiga Santander

Real Madrid vs Eibar EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' visitan este sábado a los 'Armeros' en el Estadio Municipal de Ipurúa por la fecha 13 de LaLiga de España. El partido arrancará a las 12:30 p.m. de Perú (ver abajo más horarios) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica (Mitele Plus, Movistar Laliga y Movistar+ en España).



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Eibar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugada,s polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid viene en gran forma luego de aplastar 6-0 a Galatasaray a en el Bernabéu por la fecha 4 del Grupo A de Champions League. Esto con triplete de futbolista brasileño de 18 añosl, Rodrygo.

Real Madrid de Zinedine Zidane está obligado a vencer a Eibar fuera de casa para poner presión a Barcelona, que juega más tarde. Merengues son segundos por detrás de los culés por diferencia de goles.



Real Madrid todavía no puede contar con James Rodríguez y Gareth Bale. Tampoco con Marcelo. Pero sí con Karim Benzema, Eden Hazard, Luka Modric, Vinicius, Rodrygo, Toni Kroos, entre otros.



La última vez que Real Madrid jugó en cancha de Eibar se fueron con una dura derrota. Cayeron 3-0 con Santiago Solari en el banco de suplentes de los 'blancos'. Fue el pasado 24 de noviembre de 2018.

Real Madrid vs Eibar: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo; Hazard, Benzema.



Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Orellana, Diop, Escalante, León; Charles, García.