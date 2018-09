Real Madrid vs Espanyol EN VIVO EN DIRECTO DIRECTV TV ONLINE por Liga Santander

Real Madrid vs Espanyol EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este sábado a los 'Blanquiazules' en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 5 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 1:45 p.m. (8:45 p.m. de España) por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Espanyol vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid, luego de su gran victoria por 3-0 ante la Roma por Champions League, choca con Espanyol en busca de los 3 puntos para no perder la pisada al Barcelona, líder con 2 puntos de diferencia sobre los merengues.

Para el Real Madrid vs Espanyol, el técnico Julen Lopetegui daría algunas rotaciones respecto al partido de Champions League. Marcelo, Kroos y Benzema no serían de la partida por Liga Santander.



Los fichajes de la temporada, Álvaro Odriozola y Mariano, se perfilan como titulares en Real Madrid. El jugador que regresaría al once titular es Marco Asensio, quien ante la Roma arrancó como suplente.



Por otro lado, Vinicius Junior, delantero brasileño de 18 años, estaría en la convocatoria de Real Madrid para enfrentar a Espanyol. ¿Hará su debut oficial en la Liga Santander?

Espanyol, por su parte, viene de ganar 1-0 a Levante que lo puso cuarto en la Liga Santander con 7 puntos. Los 'Blanquiazules' no ganan en cancha del Real Madrid hace 22 años.



Real Madrid vs Espanyol: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Modric, Isco, Asensio, Bale, Mariano.



Espanyol: D. López; J. López, Duarte, Hermoso, Dídac; Darder, Roca, Granero, Baptistao; García, Iglesias.