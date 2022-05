TREMENDO LUJO. Karim Benzema no tardó mucho para impresionar a los hinchas de Real Madrid y a los pocos minutos de iniciado el partido logró deshacerse de su marca con una inesperada finta que dejó descolocado a un defensor de Liverpool una jugada que ha sido aplaudida en la final de la Champions League y por todos los asistentes al Stade de France.

Karim Benzema mete un tremendo lujo en la final de la Champions (Video: ESPN)

Karim Benzema tomó el sobre los 6 minutos de juego y con una finta hizo pasar de largo a Andrew Robertson y con el taco pasa el balón para el uruguayo Federico Valverde que llega hasta la raya final para sacar un centro, sin mayor peligro.

#Video ¡Momento mágico de Benzema en la final de la #CHAMPIONSxESPN! El Gato tiró un hermoso pase de taco ante Liverpool.https://t.co/9LRCG3pKcB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2022

Real Madrid vs Liverpool final de Champons League: LA PREVIA

A esta final llega Liverpool que dejó en el camino a Villarreal en semis, en tanto Real Madrid hizo lo propio frente al Manchester City y logró su boleto a esta cita. Ambos luchan en el Stade de France, Saint-Denis, ante la presenica de 80.000 espectadores.

Carlo Ancelotti no especula y llamó a todos sus jugadores para esta final de Champions League, por lo cual veremos a cracks de la talla como Luka Modric, Vinicius Júnior y Karim Benzema. “Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final”, dijo el técnico previo al partido.

Jürgen Klopp apuesta por la calidad de Luis Díaz, Mohamed Salah o Sadio Mané. Sin embargo, siguen en duda futbolistas como Thiago Alcantara o Fabinho. El estratega sabe que tiene un duro rival, pero no le teme. “Es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no solo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia (...) Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer”, indicó.