Real Madrid vs. PSG: La impresionante hinchada parisina alienta con todo a su equipo por Champions [FOTOS]

Desde varias horas antes del partido centenares de hinchas del PSG tomaron París para alentar a su equipo que tiene la difícil tarea de remontar el 3-1 ante el Real Madrid, favorito a clasificar a cuartos de final de la Champions League.



Previo al Real Madrid vs. PSG por los alrededores del estadio se reunieron cientos de seguidores ultra que portaban banderolas, vinchas, bombardas y en una sola voz no dejaban de alentar a su equipo.



Dentro del Parque de los Príncipes, la fiesta era total y los seguidores y asistentes al PSG vs. Real Madrid hicieron gala de su organización y con banderolas en mano, con los colores rojo, azul y blanco, repetían una y otra vez el nombre del París Saint Germain. La algarabía explotó con la salida de los equipos al campo de juego.

El grupo radical "Ultras París", que se reunieron los últimos días con los futbolistas del PSG, llevaron la voz cantante de las coreografías y de los mensajes como "45.000 creemos, remontarles, entren en la historia".



También esta numerosa agrupación levantó una gigantesca réplica del entorchado de la Liga de Campeones, mientras encendía bengalas -prohibidas por la UEFA- que desprendieron colores rojos y azules, los mismos del PSG.



La grada sur del Parque de los Príncipes también dispuso de otro núcleo de animación que encendió las prohibidas bengalas.



Se levantó además una enorme pancarta en las tribunal centrales que rezaba: "Juntos lo vamos hacer", el mismo lema que el PSG y sus jugadores han propagado en los prolegómenos del encuentro en las redes sociales.