Real Madrid vs PSG EN VIVO VER EN DIRECTO por ESPN 2 TV ONLINE vuelta octavos de final de Champions League

Real Madrid vs PSG EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue visita este martes a los parisinos en el Estadio Parque de los Príncipes por la vuelta de octavos de final de la Champions League. Todo iniciará a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs PSG vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro de vuelta con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid dio el primer golpe en el duelo de ida. Venció 3-1 a PSG, de Neymar y compañía, con doblete de Cristiano Ronaldo y otro de Marcelo. Ahora, para el segundo 'round', el técnico Emery no podrá contar con el crack brasileño por lesión.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



Neymar será la gran baja del Real Madrid vs PSG vuelta. El delantero tuvo que ser operado por una fisura del quinto metatarso del pie derecho que sufrió en un partido de la Liga de Francia. 'Ney' estaría fuera de las canchas entre 2 a 3 meses.



¿Cómo llegan Real Madrid y PSG a este decisivo choque de Champions League? Los merengues vienen de un 3-1 a Getafe con 2 tantos de Cristiano Ronaldo. Mientras que los de París de un 2-0 a Troyes con golazo de Di María. Cavani y Mbappé descansaron por precaución.



La última vez que Real Madrid y PSG se vieron las caras en Francia por Champions League, el partido terminó igualado 0-0 (21 de octubre de 2015). Cristiano y Jesé fueron los delanteros de los blancos. En los parisinos estaban Cavani e Ibrahimovic.



Real Madrid vs PSG: Alineaciones probables



PSG: Areola, Alves, Silva, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Lo Celso, Rabiot, Di María, Mbappé, Cavani.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema, Cristiano.