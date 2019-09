Real Madrid vs PSG EN VIVO Horarios y canales del encuentro por Grupo A de Champions League

Real Madrid vs PSG TRANSMISIÓN EN DIRECTO. Españoles y franceses se ven las caras por la primera fecha del Grupo A de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡La fiesta está garantizada!



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Real Madrid vs PSG? Pues este miércoles 18 de setiembre en el Estadio Parque de Los Príncipes de París, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el Real Madrid vs PSG? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 2:00 p.m. En Bolivia y Estados Unidos a las 3:00 p.m. En Argentina, Chile y Uruguay a las 4:00 p.m. En España a las 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs PSG? ESPN 2 será el encargado de transmitir el cotejo para Latinoamérica. En España por Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus y Movistar+. En Estados Unidos por Univision NOW, B/R Live, TUDN en Vivo, Watch TNT, TUDN USA, TNT USA y UniMás.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs PSG vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, virales, declaraciones y fotos.



Real Madrid vs PSG: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Kroos, Casemiro, James, Hazard, Bale, Benzema.



PSG: Navas, Meunier, Marquinhos, Silva, Bernat, Verratti, Gueye, Herrera, Sarabia, Chuopo Moting, Di María.