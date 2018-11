Real Madrid vs Viktoria Plzen EN VIVO ONLINE EN DIRECTO los campeones de la Champions League con nuevo DT regresan en esta cuarta jornada a busca afianzarse en el liderato del Grupo G cuando visiten este miércoles al cuadro cervecero en el Doosan Arena de Pilsen, partido que empezara, desde las 3:00 p.m., y que puedes seguir desde la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Viktoria Plzen vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El Real Madrid vs Viktoria Plzen será el debut en la Champions League para el argentino Santiago Solari al mando de los galácticos como entrenador interino. El 'Indiecito' sabe que no se puede confiar de los checos que hicieron sudar a los hinchas en el Bernabéu la fecha anterior (2-1).

Resumen Real Madrid 2-1 ante Viktoria Plzen.

Decidir quien será el arquero para este Real Madrid vs Viktoria Plzen ha sido un dolor de cabeza para Santiago Solari en este primer duelo de Champions League habría dado la confianza a Thibaut Courtois para que se coloque bajo los tres maderos. Las lesiones de Dani Carvajal, Marcelo, Raphael Varane y Jesús Vallejo también son un problema para el DT galáctico. Odriozola y Reguilón encontrarían continuidad.



También hay problemas para este Real Madrid vs Viktoria Plzen

en tienda local. La lesión de su estrella, Michal Krmencik, tras una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda lo ha hecho despedirse de la temporada.



Real Madrid vs. Viktoria Plzeň. Probables alineaciones:



Plzeň: Hruška; Řezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrošovský; Havel, Čermák, Kopic; Řezníček.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Bale.