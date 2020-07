Real Madrid vs. Villarreal se enfrentarán hou en la Liga Santander desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alfredo Di Stéfano. Los blancos necesitan una victoria o un empate para coronarse campeones del torneo, por lo que saldrán con todo para obtener el ansiado título que les ha sido esquivo los últimos años. Desde el reinicio de la última fase del torneo español, los ‘galácticos’ no han perdido el paso y han ganado casi todos sus encuentros, valiéndole estar más cerca del campeonato y sacarle una ventaja de cuatro puntos a su eterno rival, el Barcelona.

¿DÓNDE Y EN QUÉ CANAL VER EL REAL MADRID VS. VILLARREAL?

El partido Real Madrid vs. Villarreal por la fecha 37 de LaLiga Santander se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano a partir de las 2:00 p.m. y será transmitido por ESPN 2 para todo Latinoamérica, mientras que para España será vía Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga.

Sin embargo, el ‘Submarino Amarillo’ todavía tiene grandes chances de ir a la Europa League. Pero debe ganar al Real Madrid para ratificarlo porque tiene de cerca al Getafe y Real Sociedad a tres puntos.

¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs. Villarreal por la Liga Santander?

Perú 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

La carrera por el título liguero está por concluir y el final sería en el campo alterno de la ‘Casa blanca’. Desde que regresó el fútbol, posterior al confinamiento, el equipo de Zinedine Zidane ha estado imparable, pues ganó los nueve partidos que disputó.

Al mismo tiempo, Barcelona (el otro competidor) tropezó en tres ocasiones con los empates frente Sevilla Celta de Vigo y Atlético de Madrid. Entonces, los blancos se han quedado con la primera opción de coronarse.

Zinedine Zidane aseguró que Real Madrid disputará “el partido más complicado” de la temporada. Sin embargo, el francés tiene disponible a los mejores futbolistas de la plantilla: Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard, Luka Modric o Toni Kroos.

De los titulares habituales, solamente quedó fuera de la cita Marcelo, quien está en proceso de recuperación para llegar al duelo contra Manchester City en la Champions League. Mientras que James Rodríguez ni siquiera ha sido tomado en cuenta en la lista de convocatoria de Zidane y no estará ni en la banca.

Real Madrid vs. Villarreal: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Hazard y Benzema.

Villarreal CF: Asenjo, Mario, Albiol, Pau, Quintillà; Trigueros, Iborra o Anguissa; Ontiveros, Moi Gómez, Chukwueze; y Gerard Moreno.

¿Dónde se jugará el Real Madrid vs. Villarreal?