Real Madrid vs Villarreal EN VIVO Horarios y canales del choque por Liga Santander

Real Madrid vs Villarreal EN DIRECTO ONLINE. Escuadras se miden por la fecha 3 de Liga Santander. El equipo de Zidane quiere volver al triunfo tras empate de local ante Real Valladolid. En esta nota conoce más detalles del partido: horarios, canales y mucho más.



¿Cuándo y dónde se llevará cabo el Real Madrid vs Villarreal? Pues este domingo 1 de setiembre en el Estadio de la Cerámica, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el Real Madrid vs Villarreal? En Perú, Colombia y Ecuador a las 2:00 p.m. En Estados Unidos y Chile a las 3:00 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil a las 4:00 p.m. En España a las 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Villarreal? DirecTV Sports transmitirá para Latinoamérica. En México por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En España por Movistar Laliga, MiTele En Vivo y Movistar+. En Estados Unidos por beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz USA.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Villarreal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.



Real Madrid vs Villarreal: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Bale y Benzema.



Villarreal: Andrés Fernández; Mario, Raúl Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iborra, Cazorla; Moi Gómez, Chukwueze, Ekambi u Ontiveros; y Gerard Moreno.