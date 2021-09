Hace diez días cerró el mercado de fichajes en Europa, pero ya hay proyecciones de lo que pasará en el siguiente, al finalizar la temporada 2021-22. Sin duda, Erling Haaland será uno de los nombres que más se escucharán en los medios de comunicación. De momento, a meses de la nueva ventana, el delantero ha sido situado en Real Madrid y Bayern Múnich.

Hace unas horas, Christian Vieri y Antonio Cassano, dos figuras del fútbol italiano, desarrollaron una conversación en torno al futuro del artillero. Los ex integrantes de la selección ‘Azzurra’ destacaron que el noruego tiene dos destinos probables. El primero es el Santiago Bernabéu de Madrid y el segundo es el Allianz Arena de Múnich.

“A mí me han dicho: ‘Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland’. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido”, reveló Cassano en la charla realizada en una transmisión del canal de Twitch denominado Bobo TV, que le pertenece al ‘Toro’ Vieri.

Robert Lewandowski tiene contrato con Bayern Múnich hasta 2023. (Foto: AFP)

Enseguida, Vieri desveló la información que posee: “Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad”. En el contexto que planteó Christian, la réplica de Cassano fue la siguiente: “¡O sea, que Mbappé ciao!”, en referencia a renunciar a la estrella de PSG.

¿Haaland o Lewandowski?

Hace unos días, el diario AS publicó un informe con respecto a los planes de Real Madrid en la campaña venidera. La prioridad, desde siempre, es Kylian Mbappé, quien debe firmar un acuerdo previo en enero, a solo meses de terminar contrato con París Saint-Germain. El siguiente es Paul Pogba, que también se liberará de Manchester United.

Luego, la ‘Casa blanca’ piensa en Haaland, quien, a su vez, es el objetivo de PSG en caso Mbappé se marche a España. Vale decir, habrá un conflicto entre instituciones que se decidirá con el que ofrezca más dinero. En ese sentido, la entidad que preside Florentino Pérez no está en condiciones de disputar una lucha así.

Por ello, la opción de Lewandowski, como el ‘plan B’ de Haaland, surge como alternativa. El polaco intentó marcharse hace unas semanas del elenco muniqués, pese a que tiene contrato hasta 2023. Es posible que el internacional presione en lo siguientes meses para que le dejen ir de Alemania sin problemas. Eso sí, Bayern ve complicado el arribo del noruego: “Jugará en el extranjero”, dijo el ex director general Karl-Heinz Rummenigge.