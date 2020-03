Coronavirus: A Reimond Manco, en su carrera, le ha llegado de todo, desde halagos hasta críticas destructivas y siempre salió a dar la cara. esta vez, en medio de la cuarentena la pandemia, el volante de Binacional publicó un emotivo mensaje en Instagram agradeciéndole a aquellas personas que en este tiempo le han dedicado un espacio de su tiempo para apoyarlo.

Con un sentido mensaje el volante de Binacional alentó a todos a seguir adelante agradeciendo a Dios, en estos momentos duros y de encierro debido a la presencia del coronavirus en nuestro país.

“Mil Gracias por tanto cariño, no tengo la suerte de conocerlos a todos en persona pero me siento afortunado saber que cuento con su apoyo, cada comentario, mensajes me hace sentir que estoy volviendo hacer las cosas bien...”, escribió el volante.

“Sé que estamos pasando momentos difíciles en nuestro país pero que eso no nos haga perder la fe en nuestro Dios. Se vienen grandes proyectos y sueños que es hora hacerlos realidad, porque así como Dios nos da, debemos también ser agradecidos y ayudar a quienes más lo necesitan”, finalizó.

Reimond Manco entrena en casa y en sus tiempos libres cumple los retos de moda por estos días. El volante es uno de los protagonistas de estas publicaciones que eligen a los mejores goles, jugadas, rabonas, regates, entre otros.

Su habilidad con el balón es reconocida por los aficionados al momento de cumplir los ‘challenge’ de moda en estos días de cuarentena. Reimond Manco comparte las publicaciones y por eso está agradecido de ese gran reconocimiento que le brindan los hinchas.

El distanciamiento social también hizo que Reimond Manco entre en la moda del Tik-Tok. Hace unos días publicó un divertido video junto a su esposa.