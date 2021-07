No desea quedarse fuera de la fiesta. Reimond Manco, uno de los jugadores más talentosos de la Liga 1 reconoció sus deseos de poder formar parte de la selección peruana que en setiembre empezará a pelear por un lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

La llegada de los nacionalizados Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño ha despertado el entusiasmo del ‘exJotita’ quien no pierde las esperanzas de un posible llamado de Ricardo Gareca. “Claro, sería lindo, pero todo tiene su momento, hay que trabajar callado, perfil bajo, y si se puede dar, bienvenido sea, sino la vida continúa”, dijo el jugador a El Comercio.

“Me emociono cuando (Perú) gana, sufro cuando pierde. Soy feliz con lo que tengo, pero siempre quiero más, y ese más es la posibilidad de vestir la ‘Blanquirroja’”, envió Manco como un mensaje directo al DT de la selección peruana.

Reimond Manco reconoce tener el mismo talento que otros jugadores de la volante nacional.

El popular ‘Rei’ aseguró cumplir el requisito de tener ‘Chocolate’ en sus botines para sumarse al equipo de todos los peruanos. “Yo tendré el chocolate hasta el día que me retire del fútbol. Eso no lo venden en la farmacia, uno nace con lo que Dios nos ha dado. El buen toque, el lujo necesario, productivo, en el fútbol todos saben sus cualidades”, dijo el mediocampista que espera ser una alternativa en la ‘Blanquirroja’.

GAMBETEA EL TEMA ‘JAMES RODRÍGUEZ’

Hay un momento en su vida que todos le recuerdan, cuando fue elegido mejor jugador por encima de que James Rodríguez, pero que él busca evitar en todo momento. ”No me gusta acordarme de eso, ¿Qué gano? Nada. No recuerdo ni pienso en el qué hubiese pasado, no me genera nada. No me suma”, comentó.

Reimond Manco 'bailó' a 3 rivales y lo frenaron con falta en Alianza UDH vs Deportivo Municipal. (GOLPERÚ)

