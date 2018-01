Andrea Cordero, esposa del volante de la selección peruana Renato Tapia , se lanzó como modelo en una campaña de Nike denominada 'Bras'. La iniciativa busca inspirar a las mujeres del mundo entero.



Andrea Cordero debutó como modelo en la iniciativa 'Plus Size' de Nike. La campaña busca relanzar la confianza y libertad de las mujeres para la práctica del deporte sin límites ni prejuicios.



La esposa de Renato Tapia ha sido ejemplo de superación personal para las mujeres. Andrea Cordero pone énfasis en que cada una de las mujeres deben deben de quererse tal y como son. Aceptar su cuerpo y eliminar los límites de su vida".

Renato Tapia: Su esposa Andrea Cordero lanzó inspiradora iniciativa 'Plus Size' [VIDEO y FOTOS]

"Hace exactamente 2 años decidí amar cada parte de mí, decidí escucharme antes que escuchar a los demás. El camino ha sido difícil, pero lo estoy logrando. Cada día me siento más confiada y segura, creo en mí y en que todo lo que me proponga, lo voy a lograr", citó Andrea Cordero en la cuenta de Instragram de su blog ameliaysulampara.com





"Esta foto significa mucho para mí, era la primera vez que posaba con un bra y saben... me encantó. No me importó lo que pensaran los demás ni que se me note la barriga ni las estrías. Hoy no encuentro límites para lograr mis metas. Mis bellas y valientes, hoy las invito a que ustedes también eliminen esos límites de su vida. Hoy puede ser ese día en el que las cosas cambien, hoy puede ser ese día de hace 2 años en el que decidí ser feliz. #NoBraNoSport #NikeWomen #NTCLima", agregó en su publicación la esposa Renato Tapia.

"Con la misma fuerza con la que tantas mujeres peruanas hoy buscan salir adelante, cada una de estas mujeres ha trazado su camino y lucha por lograr sus sueños. Hoy somos un solo puño, que desde diferentes perspectivas, cree en la mujer peruana, en su libertad y el poder que somos capaces de tener. #nobranosport #NikeWomen #NTCLima", concluyó en otra publicación Andrea Cordero.

