Perú logró rápidamente el 1-0 frente a Islandia en amistoso internacional en el Red Bull Arena de New Jersey. El tanto lo puso el mediocampista Renato Tapia. Mira el video.



Esto ocurrió a penas a los 2' de iniciado el encuentro. Perú aprovechó un tiro libre desde el borde izquierdo del campo y Renato Tapía no perdonó.



El futbolista de Feyenoord de Holanda metió el frentazo y logró el 1-0 para Perú ante Islandia en el recinto deportivo de New Jersey. Aquí las imágenes.

Video: Gol de Tapia a Islandia

Sin duda, un sorpresivo gol de Renato Tapia para Perú ante Islandia para que pueda jugar con más tranquilidad el partido amistoso internacional, en esta fecha doble.