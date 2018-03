Ricardo Gareca habló de la abstinencia sexual de los jugadores de la selección peruana en Rusia 2018

Francia, Dinamarca y Australia, los rivales de la selección peruana en el Grupo C del Mundial Rusia 2018, "son ganables", dijo el entrenador de la selección peruana , Ricardo Gareca. Además se refirió a la famosa abstinencia sexual de los jugadores en plena competencia.



Aquí la entrevista que Ricardo Gareca concedió a la agencia AFP:



¿Habrá recomendación de abstinencia sexual a los jugadores?

El tiempo que tienen los jugadores lo va a tener ahora, ya cuando estemos en el Mundial Rusia 2018 vamos a estar abocados en el fútbol, más que nada en la competencia.



¿Tiene en mente el equipo que jugará en el Mundial?

Es difícil anticipadamente decir, 'ya tengo un equipo'. Lo que Perú tiene o lo que tenemos en la cabeza es un alto porcentaje de lo que puede ser una lista final.



¿Cuál es la expectativa de Perú en Rusia?

Tratar de lograr clasificar (a octavos de final) en el grupo, un grupo muy difícil, pero vamos a tratar de cumplir esta expectativa.



¿Sería un fracaso no superar la primera fase?

La palabra fracaso es muy fuerte. A veces uno puede disputar partidos importantes con las selecciones y después no conseguir el resultado deseado.

¿Perú tiene nivel para ser protagonista?

El nivel sí lo tenemos(...). Uno siempre puede insinuar y reflejar en el campo de juego la intensión de ir a ganar y eso me gustaría que la selección lo demuestre.



¿Cómo definiría a los tres rivales?

Muy difíciles, muy intensos, con características desde el aspecto físico similares, fuertes, rápidos, intensos y con distintas características futbolísticas en algunos casos (...). Tres selecciones con grandes individualidades (...). Las tres me causaron gran impresión.



¿Francia puede ser ganable?

Francia no solo es candidata al Grupo, también aspirante al título, pero también lo tiene que reflejar en el campo de juego. Los partidos hay que jugarlos.



¿Considera que sus jugadores podrían superar a este rival?

Nosotros consideramos que todos los partidos son ganables. Considero que en el fútbol no hay imposibles, ese es el concepto que tengo yo para cerrar un poco el tema si se puede ganar o no se puede ganar.



¿Francia es el único candidato que usted tiene para ganar la Copa?

Es candidata a ganar la Copa dentro de los candidatos que hay.



¿Cuáles son los otros?

Argentina, Brasil, España, Alemania, yo creo que son selecciones muy importantes.

¿El primer partido con Dinamarca será clave para sus objetivos?

No sé si es tan determinante, porque si pierde el primer partido y gana los otros dos mantiene las posibilidades (...). En líneas generales le damos importancia a los tres partidos.



¿Qué busca en los próximos amistosos?

El objetivo es llegar y prepararse de la mejor manera para el inicio del Mundial; eso es lo que más tenemos en la cabeza.



¿Cómo va ser la concentración en Rusia, se van a prohibir celulares?

En esta época de la comunicación y de todo lo que tenga que ver con la informática es muy difícil llegar a ese extremo (...). Eso no significa que estamos en un estado de indisciplina.



¿Van a enviar a integrantes del comando técnico a observar a los rivales?

Forma parte de la información (...) y uno lo que necesita es que la información sea amplia para después tratar de ser lo más completo posible (al planificar un partido).



Si Paolo Guerrero no llega al Mundial, ¿Perú tiene las armas para reemplazarlo?

Nosotros independientemente de los valores importantes que se tienen, tenemos jugadores muy importantes que en caso de que suceda cualquier tipo de inconveniente tenemos las posibilidades de poder reemplazar.



Reiterando lo de Paolo Guerrero. ¿No hay una excesiva dependencia de él?



A veces hay determinados jugadores que acaparan mayor incidencia (...). Para citar algunos ejemplos, Neymar lo acapara en Brasil, Messi en Argentina.

