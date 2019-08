Ricardo Gareca:¿Por qué cambia preparador de arqueros y apuesta por Óscar Ibáñez? |VIDEO |FOTOS  

Mientras Ricardo Gareca se encuentra en un gira por Europa, se ha desatado una polémica por la salida del preparador de arqueros, Alfredo Honores, quien ha denunciado maltrato de parte de la Federación Peruana de Fútbol y se ha presentado en la Videna con policías para que se registre la violación de sus derechos.



Sin embargo, fuentes internas en la Videna revelan que ha sido el propio Ricardo Gareca el encargado de anunciarle la noticia de su no continuidad en la selección peruana y entre los temas fundamentales ha sido la relación con su grupo de trabajo. Ahora en el horizonte aparece la figura de Óscar Ibáñez.



Alfredo Honores y Nolberto Solano terminaban su contrato al final de la Copa América 2019 y el entrenador de la selección peruana decidió solo renovarle al 'Maestrito', quien se encargó de dirigir a la selección juvenil de cara a los Panamericanos 2019.



"Me impidieron el ingreso a la Federación, eso no es justo para una persona que trabajó mucho por la Selección peruana. Es una vergüenza", manifestó Alfredo Honores a radio Ovación y agregó. "No pueden tirarme como una bolsa de basura a la avenida Aviación. No pueden hacerlo", añadió el peruano.



Honores fue parte de los logros en Rusia 2018 y de la Copa América 2019

Ricardo Gareca fue uno de los defensores de Alfredo Honores, con quien trabajó en Universitario y pese a que este tuvo desacuerdos con parte de su Comando Técnico que llegaron a oídos de los directivos de la Videna, el 'Tigre' sostuvo su trabajo en la selección peruana al mando Pedro Gallese, José Carvallo y Carlos Cáceda.



Fuera de denunciar maltrato, el ex preparador de arqueros la emprendió contra su supuesto sucesor, Óscar Ibáñez. "Me incomoda que llegue a la selección peruana, él estuvo en la era Markarián y fue un desastre", añadió Alfredo Honores a radio Ovación.



Hoy la llegada de Óscar Ibáñez parece inminente, no solo por su experiencia como preparador de arqueros en la selección peruana, sino también por sus conocimientos como entrenador de fútbol. Motivo aparte es la buena relación con sus asistentes y el grupo de jugadores, quienes han visto con buenos ojos su regreso a la Videna.