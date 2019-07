Ricardo Gareca no comparte las declaraciones de Lionel Messi y pide pruebas a quienes critican a la Conmebol [VIDEO]

Ricardo Gareca no apoya las palabras de Lionel Messi, quien calificó a la Conmebol de corrupta tras eliminación ante Brasil en semifinales de Copa América 2019. Asimismo, el 'Tigre' pide pruebas a quienes critican a la máxima entidad del fútbol sudamericano.



"Respecto a las palabras de Messi, es una voz autorizada. Y eso no significa que lo comparta. Lo respeto muchísimo, y no solamente como jugador sino como persona. Es un muchacho muy centrado", dijo Ricardo Gareca.



"Me gustaría que, más allá que tenemos que mejorar en Sudamérica, tampoco se nos enfoque que somos los corruptos. Cuando se habla de corrupción hay que tener pruebas contundentes. Esto es un juego, se pueden equivocar", señaló el técnico argentino.

"Es mi mirada. No voy a entrar en polémica con Messi. Pero es mi visión. Soy muy sudamericano, defiendo todo lo que tenga que ver con Sudamerica", cerró.