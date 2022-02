La ola de críticas a Santiago Ormeño, tras el empate de la selección peruana 1-1 con Ecuador, provocaron la reacción de su padre, Walter Ormeño, quien defendió a su hijo de los ataques y entre sus argumentos señaló que Ricardo Gareca no le ha dado suficientes oportunidades en la ‘Blanquirroja’

El papá de ‘Santi’ reconoció que en las últimas horas ha tratado de calmar los ánimos de su hijo, afectado por los comentarios de diversos sectores. “Ayer hablamos de fútbol con Santiago y está muy afectado, porque no tuvo un muy buen desempeño. Pero le dije lo que me decía su abuelo: ‘es muy difícil jugar al fútbol si no tienes la pelota”, dijo al programa “Fútbol Como Cancha”.

Pero lo que más llamó la atención de todos fue cuando don Walter cuestionó cómo Ricardo Gareca ha manejado las chances del delantero. “Si yo fuera el técnico llamaría luego a Santiago Ormeño, sobre todo si le han dado poca oportunidad como Ricardo Gareca. Creo que le dieron muy poca oportunidad para lo que él puede desarrollar”, dijo categórico a los micrófonos de RPP.

Jefe del clan Ormeño ha tranquilizado a su hijo (Foto: @Santorme)

Walter Ormeño: “Si mi hijo metía gol le decían crack”

Asimismo, el progenitor del goleador reconoció que el duelo ante la ‘Tricolor’ no lo apartará de la valoración del ‘Tigre’ en un futuro. “Realmente creo yo que Gareca lo tiene superconsiderado, más allá de los grandes delanteros que tiene Perú. No depende de mí decirlo, pero es lo que se ve”, comentó.

Las críticas lejos de generar amargura en el padre del jugador son entendidas desde la óptica del mundo del fútbol. “No digo que la gente sea injusta con Santiago, pero creo que habla en ‘caliente’. Sin ir muy lejos, a Edison Flores le decían malísimo y él consiguió cuatro puntos de seis. Si Santiago hacía un gol la gente decía: es un crack. Así es el fútbol”, acotó.

El hijo del histórico portero de la selección de reconoció cuáles son las aspiraciones de su hijo. “La ilusión de Santiago es jugar el Mundial, faltan siete meses y lo que él quiere es ser la figura del fútbol peruano, ser lo que fue Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, claro que eso es lo que quiere”, confesó.

Finalmente, el patriarca de la familia Ormeño brindó un consejo al delantero de León. “Hay que perseverar. Muchas veces te cuidas, eres el primero en el entreno, te comportas como un profesional y no te ponen, entonces tienes que comértela completa. Lo he visto cuando mi papá dejaba a jugadores fuera y eran mis amigos”, contó