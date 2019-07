Ricardo Gareca no descarta sanción tras papelón protagonizado por Christian Cueva |VIDEO |FOTOS  

Ricardo Gareca , ha tratado de gambetear, como en sus mejores tiempos, las preguntas sobre Christian Cueva. Pero el DT de la selección peruana , esta vez, encaró el tema y decidió decidió darle una recomendación al numero 8 de la 'Blanquirroja' tras el papelón que protagonizó la semana pasada.



Ricardo Gareca ha tomado conocimiento del tema. Tiene claro lo sucedido, no ha visto el video a detalle. "Me gusta que puedan disfrutar la vida porque son jóvenes. Sin embargo, todos los excesos son malos. No he visto los acontecimientos, pero siempre me llega información", dijo el DT en Fútbol en América.



Una sanción para Christian Cueva merezca no ha sido descartada por Ricardo Gareca y para eso ha pedido recolectar las imágenes sobre el tema. "Lo veré en su momento y el grado de repercusión que esa situación tendrá debido a que son jugadores populares de la Selección Peruana", agregó el entrenador del combinado nacional.



Ricardo Gareca dejará, por unos días, sus trabajos en la Selección Peruana para retornar a su país y disfrutar de un corto periodo de vacaciones tras el subcampeonato obtenido en la Copa América de Brasil. ¿Evaluará en ese tiempo una posible sanción a Christian Cueva?