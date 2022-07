La negativa de Ricardo Gareca de negociar una renovación con la selección peruana viene generando una serie de duras críticas al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien era el encargado de convencerlo.

Uno de los más críticos con el presidente de la FPF fue el comentarista deportivo Diego Rebagliati. En el episodio más reciente del programa ‘Al Ángulo’, el panelista opinó que nunca se le quiso renovar a Gareca por su alto salario y que no fueron lo suficientemente honestos para decírselo desde el comienzo.

“No tengo idea quien va a ser el técnico y a estas alturas no me preocupa demasiado. Pero yo quiero que Perú le gane a México y en las eliminatorias voy a ser el más hincha. Eso no quita que a uno le de bronca que se hagan las cosas tan mal”, inició.

“ Si no lo querían a Gareca ¿Por qué no tienen la valentía de decírselo en la cara? Si el contrato les parece muy alto, si yo no te quiero, no te ofrezco el 40% menos. Directamente te digo: “No te puedo pagar, el contrato es muy alto, lo hicimos después de un mundial, se entiende la coyuntura, terminemos como amigos, te hacemos un homenaje, pero ¿Sabes qué, Ricardo? Queremos buscar otro camino, esa plata nos parece que en estos momentos no corresponde pagársela al técnico, vamos a traer un DT. joven, que inicie un nuevo proceso”, añadió.

“Si ellos salen transparentemente a decir eso, tienen todo el derecho del mundo, nadie les puede cuestionar eso, pero que sean honestos, que sean valientes y a un tipo que nos ha dado todo como lo que nos ha dado Gareca, díganle las cosas de frente”, sentenció.

