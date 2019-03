Ricardo Gareca: ¿Qué dijo tras dura derrota de Perú frente a El Salvador por fecha FIFA? [VIDEO]

Perú perdió sorpresivamente con El Salvador en Washington por fecha FIFA y Ricardo Gareca dio este análisis tras el discreto partido de su equipo. "El rival pateó una sola vez al arco y ganó", dijo el DT argentino.



"Son partidos de selección. Se aprende de todas estas cosas. Podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Son partidos habituales que se ven en todas partes del mundo. Los muchachos se entregaron. El rival pateó una sola vez al arco y ganó el partido", señaló Ricardo Gareca.



"Perú no pudo concretar las situaciones que tuvo. Si bien no fue un gran partido nuestro, no tengo nada que reprochar a los muchachos que intentaron por todos lados", continuó.

"Somos un equipo que tiene gol, pero que en este partido nos costó. Seguiremos trabajando". "Obviamente me hubiera gustado ganar este partido. De que nos duele, nos duele", cerró Ricardo Gareca.