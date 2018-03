Ricardo Gareca nos reveló el secreto detrás de su look y su larga cabellera [VIDEO]

El entrenador más querido, Ricardo Gareca , se reunió con Trome y nos contó, en exclusiva, todos los secretos detrás del 'Tigre'. En entrevista con nosotros, el DT de la selección peruana habló sobre su look, sus hobbies y hasta su situación sentimental.



Aparentemente, es común que identifiquen a Ricardo Gareca como un 'roquero', debido al look que tiene. Sin embargo y para sorpresa de muchos, el entrenador aseguró que no se siente 'roquero' y su look no tiene nada que ver con eso.

"Me dicen que tengo ese estilo pero no soy roquero. Me gustan toda clase de música. En mi niñez y adolescencia, sí. Por supuesto. Pero no soy roquero. Me gusta toda clase de música", aseguró Ricardo Gareca.

Sobre su marca personal, el cabello largo, Ricardo Gareca nos reveló la razón por la que lo lleva de esa manera. A pesar de lo que muchos pensarían, la única razón por la que el DT lleva el pelo largo es costumbre y gusto.

"Siempre, en general, he usado el pelo largo. Por ahí me lo corto en algún momento pero siempre lo he usado largo. No sé si es una marca personal, es un gusto", informó Ricardo Gareca.

En otro momento de la entrevista con Trome, Ricardo Gareca, el popular Tigre, reveló la clave para durar nada menos que 33 años de matrimonio. Según el entrenador, solo se trata de amor, fidelidad y tolerancia.



Asimismo, dijo que el gustaba el rock pero lento y tranquilo, ‘nada de cosas fuertes’. Las bandas favoritas de Ricardo Gareca son Aerosmith, Guns and Roses y Bon Jovi, músicos célebres por sus famosas baladas.



